Spacciava hashish Portato in carcere

A maggio del 2021 era stato trovato con mezzo chilo di hashish e 3.500 euro in contanti nella sua abitazione. Ed era finito in manette.

La perquisizione era avvenuta in una casa in zona San Donato e lo spacciatore, oggi 24enne, dopo l’arresto era stato subito giudicato con rito direttissimo. Un anno e mezzo dopo quei fatti, i carabinieri sono andati a rintracciare il giovane pusher, perché intanto era stato condannato anche in Appello e, non avendo fatto ricorso con il suo avvocato in Cassazione, la pena per lui è diventata definitiva.

Lo spacciatore è stato accompagnato dai militari dell’Arma alla casa circondariale della Dozza, dove adesso dovrà scontare la condanna ricevuta, pari a un anno e otto mesi di reclusione.