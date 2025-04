Spaccio ai giardini Fava. Controlli della polizia. Quaranta identificati

Il lavoro fatto per ripristinare tranquillità e decoro in piazza XX Settembre sta lentamente dando i suoi frutti. "Ma bisogna perseverare, nella consapevolezza che il problema non lo si sradica – spiega il questore Antonio Sbordone –. Infatti adesso ci sono criticità in altre zone". Come i vicini giardini Fava, dove proprio venerdì la polizia ha organizzato un servizio di controllo, a seguito delle diverse segnalazioni arrivate dai cittadini e relative a fenomeni di spaccio. Il servizio è stato effettuato con personale del commissariato Due torri San Francesco, Reparto prevenzione crimine, team cinofili antidroga, Reparto mobile e polizia locale e ha permesso di identificare complessivamente 40 soggetti stranieri, di cui 31 controllati all’interno dei giardini Fava. Due nigeriani, al termine degli accertamenti, sono risultati irregolari e sono stati dunque denunciati e messi a disposizione dell’ufficio Immigrazione per l’espulsione. Nel corso dell’attività i cani antidroga hanno rinvenuto 150 grammi di hashish nascosti all’interno di alcuni cestini e anche 5 grammi di eroina, che sono stati sequestrati a carico di ignoti. Il questore, che ieri era in piazza XX Settembre con Ascom per un’iniziativa della polizia stradale con tanto di Lamborghini azzurra, ha spiegato che la strada per restituire sicurezza nelle zone critiche, "è unire lo sforzo della prevenzione delle forze di polizia con interventi di questo tipo".

n. t.