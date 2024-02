Spaccio al mercato, i pusher finscono in manette

Nel quaderno, teneva annotati i numeri di telefono dei clienti e i grammi di sostanza venduti. Vendite fruttuose, a quanto pare, visto che il trentaquattrenne marocchino arrestato l’altro giorno dai poliziotti del Santa Viola custodiva in casa ben 13mila euro. L’arresto è scaturito da un’attività di osservazione e pedinamento nella zona del mercato di Santa Viola, a seguito di diverse segnalazioni di spaccio ricevute. Nel corso del servizio, ad attirare subito l’attenzione degli agenti è stato un giovane marocchino, già conosciuto dagli agenti.

Il ragazzo è stato visto mentre si incontrava con un altro uomo, per consegnargli della sostanza in cambio di alcune banconote. Dopo la cessione, i due sono stati quindi seguiti fino a un bar dove li attendeva, seduto a un tavolino, il trentaquattrenne, irregolare, già sospettato di far parte di un giro di spaccio in zona.

Gli operatori sono allora intervenuti, perquisendo i tre: addosso all’acquirente sono state trovate due dosi di coca; il giovane pusher, che aveva dichiarato di essere minorenne, quando invece da accertamenti svolti al Maggiore è risultato essere almeno diciannovenne, aveva con sé 41,90 euro, mentre il marocchino che si trovava al bar è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi e di alcuni documenti di altre persone, di cui non ha saputo giustificare il possesso.

A questo punto gli agenti sono andati a casa sua, in via Agucchi: qui sono stati trovati e sequestrati 14 dosi di cocaina, circa 13mila euro e il quaderno. Al termine degli accertamenti sia il trentaquattrenne, sia il diciottenne sono stati arrestati per spaccio, in attesa di essere giudicati in direttissima.

n. t.