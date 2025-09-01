Spaccio in Bolognina, viaggio tra i disperati del crack / Video

Bologna, 1 settembre 2025 – Padroni della Bolognina. Che viene sorvegliata, occupata e presidiata. Tutti i giorni, dalla mattina alla sera, gli spacciatori stazionano come vedette sul territorio, riversandosi sulle strade e impadronendosi degli ingressi dei condomini, in cui vivono famiglie e bambini, studenti e lavoratori.

In cui vivono normali e semplici cittadini, che, a qualsiasi orario del giorno e della notte, si imbattono nella rete dello spaccio e del consumo, scontrandosi con l’insicurezza e con il degrado che la microcriminalità genera. Ed esasperati, per davvero, hanno iniziato a filmare e registrare, catturando ogni momento della compravendita di droga, che avviene indisturbata, senza troppe accortezze o timori, sul ciglio della strada. Ci sono centinaia e centinaia di video (la maggior parte di questi sono stati registrati solo negli ultimi due mesi) che mostrano come avviene lo smercio, nelle mani, in particolare, di una banda di uomini stranieri, quasi tutti nordafricani. Volti noti e conosciuti per chi abita in Bolognina, che è senza dubbio vittima della delinquenza e dei pusher.

Le immagini mostrano un modus operandi che viene replicato quotidianamente nel ‘quadrilatero’ del crack: via Carracci, via Fioravanti, piazza dell’Unità e via Bolognese. A collegarle, ci sono le vie Zampieri e Niccolò Dall’Arca, strade clou per chi delinque. Se pensate che lo spaccio avvenga nell’ombra, vi sbagliate, perché la maggior parte del materiale che è arrivato alla nostra redazione riprende una compravendita alla luce del sole, alla presenza anche di bambini e passeggini.

Teatro dello spaccio è quasi sempre il marciapiede: il pusher si guardano attorno, controlla le macchine che passano, e poi va incontro al compratore. Che chiede informazioni e fa richieste. A quel punto, il consumatore prende in mano i soldi e, alla velocità della luce, lo spacciatore estrae dalla tasca o dalla bocca la dose. Se il compratore fugge, quasi sempre rapidamente, il pusher si prende tutto il tempo per passeggiare sul marciapiede e contare i soldi, sogghignando con gli altri suoi ‘colleghi’.

I cittadini riprendono, senza sosta e da tempo, per mandare tutto a Comune e forze dell’ordine. Ed è a carabinieri, esercito e polizia che va il plauso dei residenti: "La loro presenza massiccia è fondamentale, ringraziamo ogni giorno le forze dell’ordine per quello che hanno portato alla luce – dice una residente che fa parte di un comitato –. Noi chiediamo di prolungare la zona rossa e di implementarla”.

Tra i video, uno immortala gli spacciatori che si suddividono le dosi: quando si accorgono del cellulare che filma la scena, guardando fisso in camera, mandano baci e sorridono. Impavidi, senza paura. Padroni della strada, del quartiere. Beffardi e irriverenti. Perché, alla fine, rimangono sempre impuniti.