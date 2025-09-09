Spaccio in Bolognina: arrestato nigeriano irregolare e pluripregiudicato

Bologna, 9 giugno 2025 – Un altro arresto per spaccio in zona Bolognina dove non sembra esserci tregua per quanto riguarda l’attività degli spacciatori, nonostante gli interventi continui delle forze dell’ordine.

L’operazione è stata effettuata nel pomeriggio di lunedì: gli agenti hanno arrestato un cittadino di origini nigeriane, di 33 anni, per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Intorno alle 16 il personale del Commissariato ‘Bolognina-Pontevecchio’, durante un’attività di polizia giudiziaria nel quartiere ‘Bolognina’, finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacenti, ha notato il comportamento sospetto di questa persona.

Il pusher era collocato in via Tibaldi quando ha ceduto un involucro di cocaina a un acquirente italiano di 42 anni in cambio di una banconota da 20 euro.

I poliziotti hanno fermato il nigeriano, che è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina e 325 euro in contanti.

Dai controlli effettuati dagli agenti, l’uomo è risultato essere irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato per la commissione di reati in materia di stupefacenti.

Dopo l’arresto l’uomo è stata fissata per la mattinata di oggi l’udienza con rito direttissimo.

L’area della Bolognina è particolarmente presa di mira da spacciatori, ma anche consumatori di droghe di vario tipo, compreso il pericolosissimo crack. Non stanno mancando gli interventi delle varie forze politiche, di maggioranza e opposizione, ma anche dei tanti cittadini esasperati dal clima di degrado e di paura.

Non sono da meno le voci dei commercianti e dei titolari di locali della zona che assistono giornalmente alle attività sia di spaccio che di consumo.