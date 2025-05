Spaccio, cinque arresti in un giorno. Sequestrati oltre settemila euro

Spacciavano tutti. Chi in monopattino, chi nascondendo la cocaina nella fioriera. Ma anche tentando di scappare all’arrivo delle forze dell’ordine. Tanto che la Polizia, nella sola giornata di venerdì, ha arrestato cinque persone, tutte straniere. Sono stati sequestrati oltre 250 grammi di droga tra cocaina e hashish, e più di settemila euro in contanti. Una lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti che continua da parte delle forze dell’ordine.

La Squadra Mobile, dopo alcune segnalazioni pervenute dai residenti del quartiere San Donato, è intervenuta nella zona, soprattutto mettendo nel mirino lo spaccio tra via Ferravilla e via Michelino. Qua gli agenti hanno infatti notato movimenti sospetti, con soggetti che si muovevano a bordo di monopattini, raggiungendo un appartamento in via Ferravilla. Tre di loro, tutti marocchini, due di 28 anni e uno di 27, sono stati fermati. Poi gli agenti hanno controllato l’abitazione dove si dirigevano, trovando e sequestrando 120 grammi di cocaina e cinque di hashish, oltre al materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e ben 5.260 euro in contante, nascosti nell’armadio. Arrestati, ieri mattina c’è stata la direttissima.

Intorno all’ora di pranzo invece il commissariato Bolognina-Pontevecchio, in zona Porta Galliera, ha notato un tunisino, classe 2001, già conosciuto alle forze dell’ordine, muoversi con fare sospetto. Infatti, in via Stalingrado il 24enne ha nascosto 10 involucri di cocaina all’interno di una fioriera. Tempo di andare a casa e tornare ed ecco l’intervento degli agenti. Fermato, aveva altri 40 involucri di cocaina, dal peso di circa 16 grammi, oltre a un panetto di hashish da 93 grammi. Una volta arrivati in casa i poliziotti hanno trovato materiali utilizzati per il confezionamento e 1.450 euro in contante, tra cui alcune banconote false. Arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è stato anche deferito per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. Anche lui ieri è stato processato per direttissima.

Invece, intorno alle 19.40, la volante dell’Ufficio prevenzione e soccorso pubblico, mentre si trovava in via Larga, zona Giardino Omero Schiassi al Pilastro, ha notato un marocchino. Lui, 31enne, alla vista delle forze dell’ordine è scappato. Dopo l’inseguimento, una volta raggiunto, ha anche tentato di opporre resistenza. Bloccato, aveva 13 grammi di cocaina divisi in 26 involucri, oltre a 340 euro. Una volta arrestato, anche per resistenza a pubblico ufficiale, è arrivata la convalida per direttissima in tribunale. Per lui è stato disposto l’obbligo di firma.