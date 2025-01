Spaccio di cocaina in pieno giorno a Bologna: arrestato

Bologna, 24 gennaio 2025 – Una compra-vendita di cocaina in pieno giorno in via Pizzardi, al Savena. L’hanno bloccata gli agenti di polizia intorno alle 11,30 di ieri. I protagonisti, si fa per dire, sono un albanese di 55 anni e un uomo italiano: il primo in veste di venditore (che è stato arrestato), il secondo di compratore.

Gli agenti in borghese hanno notato lo scambio della bustina per la banconota da 100 euro e sono subito intervenuti: nelle tasche dello straniero sono stati trovati 26 involucri di cocaina per un totale di 17,30 grammi e 470 euro in contanti.

I poliziotti hanno così deciso di passare alla perquisizione della casa: nella cantina in disuso hanno trovato altri sacchetti di cocaina per un totale di 782 grammi e la ragguardevole cifra di 3.630 in contanti.

L’arrestato, con vari precedenti proprio per spaccio era già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale: è stato così portato in carcere su disposizione del giudice, mentre il 59enne italiano ha rimediato una denuncia amministrativa per l’acquisto di una dose di cocaina.