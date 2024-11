Spaccio e consumo di droga, chiuso locale a Galliera (Bologna)

Bologna, 19 novembre 2024 – Il questore di Bologna ha ordinato la sospensione per 30 giorni di un esercizio pubblico a Galliera in via Provinciale.

Infatti la divisione di polizia Amministrativa e di sicurezza della Questura, dopo alcune segnalazioni, sono giunti sul luogo e hanno notato alcuni giovani consumare sostanze stupefacenti e scambiarsi piccoli e non ben definiti involucri.

Gli operatori entrati nel locale hanno trovato, aiutati dai cani anti droga, hashish e cocaina dentro un cestino della spazzatura, oltre a un bilancino di precisione.

Alla luce di ciò, il questore ha ritenuto necessario adottare in misura preventiva e cautelare, la chiusura per 30 giorni dell’esercizio pubblico per spaccio e consumo di sostanza stupefacente all'interno ed all'esterno del locale.