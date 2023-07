Spaccio, controlli a tappeto della polizia

Continuano senza sosta i controlli della polizia per contrastare lo spaccio di droga in Bolognina. Dopo la maxi retata delle scorse settimane, che aveva portato a sventare una vera e propria banda dello spaccio, gestita da sei persone di origine marocchina, che gestiva numerose piazze in città tra Bolognina, San Donato e Pilastro (30 gli arresti in flagranza, 21 indagati e altrettante misure cautelari

in carcere oltre al sequestro di 92 kg di droga tra cocaina e hashish e 150mila euro in contanti) proseguono le attività degli agenti in una delle zone della città più colpita dal fenomeno dello spaccio. Lo scorso 19 luglio, sono state controllate 42 persone, di cui circa la metà extracomunitarie, e quattro veicoli. Tre soggetti sono stati sottoposti a perquisizione personale, mentre altri cinque sono stati accompagnati in commissariato per accertamenti. Il giorno seguente, 20 luglio, stavolta

in zona universitaria, sono

state 65 le persone sottoposte a controllo. L’attività degli

agenti è proseguita anche nei giorni scorsi: l’attenzione

per il territorio della Bolognina, come già precedentemente specificato dal questore Isabella Fusiello, rimane altissima. Nella giornata di domenica, sempre in Bolognina (i poliziotti si sono concentrati nella zona adiacente alla stazione) cono state controllate 45 persone e 20 veicoli. Lunedì scorso, invece, i controlli sono stati messi in atto su 65 soggetti e 17 mezzi di trasporto.