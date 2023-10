Lotta a spaccio e degrado con la polizia in prima linea: Stazione e piazza Verdi, cani in azione e sequestri

Bologna, 17 ottobre 2023 – Avana guida il suo conduttore. In un locale dà un’annusata. In un altro tira dritto. Arriva nei pressi di un take away asiatico e si infila dentro. Esce, torna dentro ancora, si emoziona facendo traballare un tavolo. Qualcosa c’è. La ragazza che mangia un dumpling ha attirato la sua attenzione. Ma non si scompone. Alla richiesta dei poliziotti, tira subito fuori dalle tasche un pezzetto di hashish, quantitativo per uso personale. Verrà accompagnata in Questura e segnalata come assuntrice.

Controlli anti degrado e anti spaccio nel centro di Bologna

Un’ordinaria scena da controlli straordinari in zona universitaria. Dove gli agenti del commissariato Due Torri San Francesco e delle Volanti, con le unità cinofile e il personale del Reparto prevenzione crimine, con la polizia locale, i carabinieri e la Guardia di Finanza, stanno ‘battendo’ vicoli e piazzette. Lo scopo, come spiega il dirigente del servizio Marco Gianfrancesco, prevenire le attività di spaccio, la microcriminalità che sfocia in degrado. E funziona, se quando da largo Respighi spunta la polizia, un gruppetto di nordafricani che fino a un attimo prima era fermo sotto al portico di via de’ Bibiena si volatilizza. Gli habituè della piazza, invece, non fanno una piega: restano lì, seduti sotto al portico del Comunale. Avana, poliziotta a quattro zampe, il cui scopo è trovare droga per avere in premio il diritto di giocare con la pallina, non si interessa a loro. È attirata da altri odori.

Il suo è quasi uno ‘stop and go’, visto che ogni 10 metri, in via Petroni, via Acri, via San Sigismondo qualcuno attira la sua attenzione. E così nel giro di pochi minuti un’altra ragazza viene controllata: anche lei ha della sostanza con sé, pochi grammi. Qui è difficile il contrario: che qualcuno non abbia nulla. "Che fa la polizia?", chiede un signore, che indica una finestra di via Acri: "Abito lì, sento tutto quello che succede in strada... anche la notte". Ed è "contento se si tratta di controlli. Servono tanto".

Mentre la polizia continua la sua pattuglia, arriva un messaggio del presidente del Comitato Piazza Verdi, Otello Ciavatti, che segnala le difficoltà dei dipendenti del supermercato di via Belle Arti, alle prese sempre più di frequente con avventori aggressivi che taccheggiano la merce e infastidiscono i clienti. Gli agenti decidono di fare un salto al supermercato: al momento la situazione è tranquilla. La presenza di forze dell’ordine da sola già basta come deterrente alla prepotenza.

È così anche nella zona di piazza XX Settembre. Dove, in contemporanea con l’attività in essere nella zona universitaria, altri operatori sono al lavoro con lo stesso obiettivo: fermare gli spacciatori, permettere a chi vive e lavora qui di muoversi per la strada senza aver paura.

Assieme agli agenti, c’è Ares, cane poliziotto della polizia locale. Come la collega Avana, il suo fiuto non sbaglia. Si avvicina a un cassonetto in via dei Mille, tira il suo conduttore, fruga col naso: ed ecco, nascosti in un calzino, una trentina di grammi di hashish. Non c’è il proprietario, ma sicuro per lui non sarà una bella serata. Un bel colpo e anche per Ares il premio sarà l’agognata pallina. Gli agenti pattugliano via Gramsci, si spostano in via Galliera, si fermano in piazza dei Martiri: una famiglia di nomadi è seduta nei pressi della fontana. Il capofamiglia armeggia con una boccetta di alcol etilico: lo sta usando per alimentare un fuocherello, acceso in un barattolo di latta per cuocere il pranzo, del pollo. Sono in tre: vengono identificati e invitati a spegnere il ‘barbecue’ improvvisato.

Intanto, in via Boldrini, nei pressi dell’Inps, due centrafricani vengono controllati: non hanno documenti al seguito, per cui una pattuglia li accompagna in Questura, per chiarire la loro posizione sul territorio, verificare se si tratti di irregolari e in caso affidarli all’ufficio Immigrazione. Questo, mentre un ragazzino straniero, in piazza XX Settembre, ha appena venduto ‘qualcosa’ a un cliente. Che pensava fosse droga, ma a quanto pare, così accertano i poliziotti, non è: un ‘pacco’, come si dice, che costa al giovanissimo nordafricano però un controllo approfondito, anche per accertare la sua effettiva età.

Avanti e indietro, tra Galleria 2 Agosto e viale Pietramellara, tra via Amendola e via Don Minzoni, i poliziotti (c’è anche il Reparto mobile qui) consumano gli stivaletti, ma si fanno vedere: e questo importa. Per fare da deterrente alle condotte illegali; per ingenerare nei cittadini quel senso di sicurezza e di fiducia nelle istituzioni che a volte, di fronte a gravi fatti di cronaca, a violenze sessuali e risse (come quelle avvenute di recente in piazza dei Martiri e via Belle Arti) vacilla.

Sono circa una trentina gli operatori messi in campo in questo servizio interforze, uno dei tanti ad alto impatto che da mesi interessano il centro cittadino e le aree considerate ‘a rischio’ per la presenza di spacciatori e bivacco. Una presenza quotidiana che, se non riesce a debellare del tutto sacche di degrado che in città persistono da decenni, riesce comunque ad allegerire, almeno nelle ore in cui vanno avanti i controlli, quella percezione di insicurezza che rende amare le giornate bolognesi.