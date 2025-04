Spaccio di cocaina. Due in manette

I carabinieri del nucleo Investigativo hanno arrestato due tunisini di 26 e 27 anni, per spaccio, durante un servizio antidroga in via Zanardi. Il 27enne, controllato all’uscita di un palazzo, aveva con sé 135 grammi di coca. Nel suo appartamento, dove era presente il 26enne, trovato con 52 grammi di hashish, c’erano anche bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi. Dopo la direttissima, per il 27enne è stata disposta la custodia in carcere, per l’altro il divieto di dimora nel Bolognese.