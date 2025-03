Spaccio di cocaina. Il medico pusher verso il rito abbreviato

Hanno richiesto tutti riti alternativi i 17 imputati coinvolti, a vario titolo, nella vicenda legata allo spaccio di cocaina scovato dai carabinieri lo scorso luglio in città e anche nelle vicinanze dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Tra loro c’è il medico Elton Isaj, difeso dall’avvocato Ercole Cavarretta, che ha fatto richiesta di rito abbreviato, così come la maggior parte degli imputati. Stessa cosa per Marsel e Tefik Cano, difesi dall’avvocato Roberto D’Errico.

Qualcuno degli imputati - accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio e detenzione ai fini di spaccio - ieri mattina, nell’udienza preliminare in aula bunker, ha invece optato per il patteggiamento. Le prossime udienze sono state fissate per il 15 aprile e il 16 maggio. Il pm è Roberto Ceroni.

Nicholas Masetti