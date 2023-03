Spaccio di cocaina in Bolognina, locale chiuso dal Questore

Bologna, trovati con la droga all'interno di un bar: locale chiuso per ordine del Questore

Bologna, 10 marzo 2023 - È stato notato dagli agenti della Squadra Mobile mentre, facendo avanti e indietro da un locale in zona Bolognina, incontrava altre persone con cui parlottava con fare sospetto. L'uomo, straniero e già gravato da precedenti in materia di sostanze stupefacenti, è stato perquisito insieme alle persone con cui era fermo davanti al locale. Gli agenti, a seguito del controllo, hanno sequestrato alcuni involucri di cocaina. L'uomo è stato arrestato, mentre il pubblico esercizio è stato chiuso per quindici giorni dalla notifica eseguita dalla polizia amministrativa e sociale su disposizione del Questore.

Il controllo della polizia era scattato a seguito di segnalazioni concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti in Bolognina.