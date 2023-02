Spaccio di droga vicino alla scuola a Bologna: due arresti

Spaccio di droga a Bologna: due arresti

Bologna, 18 febbraio 2023 – Vendevano dosi di hashish, eroina e cocaina nel parco di via Scandellara che si trova vicinissimo alla scuola elementare Scandellara e alle materne dell’Istituto comprensivo 7. Lo hanno scoperto i carabinieri durante le indagini che sono seguite all’arresto di un tunisino per la sparatoria al Fossolo del 25 gennaio 2022 vicino alla stazione San Vitale di Bologna.

Con questa accusa, i carabinieri hanno arrestato e portato in cella due tunisini che sono così andati a fare compagnia all’altro tunisino arrestato per la sparatoria. L’uomo è stato infatti condannato (in via definitiva) a due anni e tre mesi di carcere.

Ma durante le varie indagini, i militari hanno scoperto che lo spaccio al parco di via Scandellara è andato avanti da agosto 2021 fino all'estate 2022.