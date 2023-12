Spaccio di eroina in via Albani. Arrestato pusher

Un altro pusher, habituè del Mercatino di via Albani, in manette. Sono stati i poliziotti di Squadra mobile e commissariato Bolognina Pontevecchio, appostati in borghese nei pressi del mercatino, a bloccarlo, dopo averlo visto cedere una dose di eroina a un cliente. è successo l’altro giorno, nel corso dei servizi messi in campo dalla Questura per combattero lo spaccio in Bolognina, a seguito delle quotidiane richieste dei cittadini esasperati. I poliziotti hanno notato il cliente avvicinarsi a un gruppo di centrafricani fermi in via Nicolò Dall’Arca e poi dirigersi in via Barbieri dove acquistava qualcosa dall’uomo, un nigeriano di 35 anni, senza fissa dimora e richiedente protezione internazionale, con più arresti per spaccio alle spalle. I poliziotti sono quindi intervenuti, bloccando acquirente e pusher: il primo è stato trovato con una pallina di eroina; l’altro con 300 euro, ritenuti provento di spaccio. Ed è stato arrestato.