Spaccio, dossier in Procura: "Estorsioni e minacce, emergenza da risolvere"

Capire i motivi per cui arriva una grandissima quantità di droga sul territorio, al punto che arrivano anche da fuori città per acquistare in Bolognina; sconfiggere il sistema mafioso che tiene in mano lo spaccio nel quartiere e che tiene in scacco i cittadini tra minacce, intimidazioni e ricatti quotidiani; tentare di capire come si muovono i pusher, che da qualche giorno si sono spostati dalla Bolognina verso la Casaralta, partendo dal dato che il crack è solo la punta dell’iceberg e che di droghe ne girano a fiumi e di ogni tipo. Questo, e molto altro, è stato al centro dell’incontro di ieri tra il procuratore Paolo Guido e il sindaco Matteo Lepore, accompagnato dall’assessora alla sicurezza Matilde Madrid. L’occasione è stata la presentazione del dossier sullo spaccio in Bolognina, depositato ieri mattina in Procura, che raccoglie le tante segnalazioni dei cittadini e le informazioni raccolte dagli amministratori nel corso di diversi sopralluoghi nel quartiere.

Il dossier depositato è "molto corposo", spiega Lepore uscendo dalla Procura. "È evidente – prosegue – che c’è un gruppo che tiene in mano lo spaccio in Bolognina. Voglio ringraziare il procuratore Paolo Guido per la grandissima collaborazione". Ora, bisogna "fare in modo" che questa organizzazione "se ne vada dalla Bolognina", organizzazione che "commette reati gravi come lo spaccio,i ricatti" e mette in atto "forme estorsive ai cittadini che ci hanno raccontato che per entrare in casa" o buttare la spazzatura "ricevono minacce o richieste di soldi. Queste cose non possono accadere, non vanno sottovalutate". E ancora "bisogna capire chi c’è dietro" e "come mai c’è un così grande quantitativo di droghe che arriva a Bologna, come mai ci sono persone che vengono da fuori città a comprare la droga in Bolognina". Perché "il crack è solo la punta dell’iceberg di un fenomeno che riguarda anche l’eroina, la cocaina, le droghe sintetiche".

Quanto al consumo, "la maggior parte non avviene in strada, ma nelle case, nei locali, nei luoghi di lavoro, quindi è molto importante fermare quello che sta succedendo". Anche perché i "consumatori di crack", non trovando quello che cercano, come accade in questi giorni, "spesso danno in escandescenze, sono come schiavi di queste persone (pusher, ndr)". Una situazione che "va gestita".

Sul punto sulla sicurezza in Prefettura, "penso che tra istituzioni si debba dialogare per il bene della città – precisa Lepore –. Le nostre proposte sono chiare, riguardano questioni non ideologiche ma concrete. Chiediamo che ci sia un impegno sulla sicurezza in Bolognina e complessivamente sulla città. Servono rinforzi e un impegno concreto affinché le persone che delinquano vengano individuate e non rilasciate dopo due ore". I cittadini "hanno bisogno di sapere che ci sarà una risposta dalle istituzioni, a partire dallo Stato che ha il compito di gestire l’ordine pubblico e la sicurezza", incalza il sindaco. Con lo Stato "vogliamo collaborare", ma "lo Stato faccia la sua parte".

In questi giorni - in cui si è parlato molto dei problemi in Bolognina, "il gruppo di nigeriani è scomparso" dalle solite vie e "si è spostato verso la Casaralta", dove i cittadini segnalano un gruppo - 30-40 persone - in attesa sulle panchine. Spostamento che è un indizio di come il gruppo sia non solo organizzato, ma anche ben informato. "Evidentemente leggono i giornali", nota Lepore. Ma attenzione: "Appena i riflettori si abbasseranno è possibile che tornino a spacciare".

Intanto, i deputati bolognesi del Pd, Andrea De Maria e Virginio Merola, presentano sul tema "una interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno", Matteo Piantedosi. Chiedono che si "realizzi una iniziativa coordinata di tutti i livelli istituzionali" per "contrastare la criminalità e promuovere legalità e coesione sociale" e ricordano che nell’esposto "viene denunciata la presenza di organizzazioni criminali che controllano il traffico di sostanze stupefacenti".