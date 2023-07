Sequestrata droga per 700mila euro a Bologna, due uomini finiscono in manette per spaccio

Bologna, 4 luglio 2023 - Oltre settecentomila euro. È il valore della droga sequestrata dalla polizia durante un'operazione che ha portato all'arresto di due uomini, un albanese di 20 anni e un italiano di 56 anni, sorpresi in possesso di hashish, marijuana e cocaina.

L'indagine della squadra mobile è scattata grazie alle segnalazioni dei residenti della zona, che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze di un'abitazione di via Misa a Bologna. Le forze dell'ordine, durante un controllo, hanno notato un uomo che con fare sospetto è uscito dall'appartamento segnalato e ha caricato due trolley nel bagagliaio di un'auto, per poi dirigersi in via Guelfa, parcheggiare la macchina e allontanarsi a piedi.

A quel punto una seconda persona, l'albanese di 20 anni, incensurato, è arrivata sul posto e dopo aver verificato il contenuto dei trolley, si è messo alla guida dell'auto e si è diretto verso la tangenziale. Gli agenti lo hanno seguito fino a bloccarlo in via Nuova Galliera per controllare il contenuto dei trolley.

All'interno delle due valigie erano stati nascosti 58 chili di hashish, rinvenimento che ha spinto gli agenti a perquisire anche l'abitazione di via Misa, risultata nelle disponibilità dell'italiano di 56 anni, già gravato da precedenti in materia di stupefacenti. In casa la polizia ha trovato circa 3,5 chili di marijuana e 1,5 chili di hashish, oltre a un altro chilo e mezzo di hashish nascosto all’interno di un controsoffitto in cartongesso.

Inoltre, sempre nelle disponibilità del cinquantaseienne sono stati trovati 150 grammi di cocaina e circa 1.200 euro in contanti. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e sono stati portati in carcere. La droga, il cui valore complessivo si aggira sui settecentomila euro, è stata sequestrata.