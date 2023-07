Spaccio di droga a Bologna, vende cocaina in un palazzo: arrestato 34enne

Bologna, 15 luglio 2023 – Un 34enne marocchino è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dai carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo.

I carabinieri erano impegnati in un servizio antidroga in zona Foscherara giovedì 13 luglio intorno alle 13, quando un uomo ha attirato la loro attenzione. Un 52enne italiano, residente a Budrio, è uscito dall’androne del palazzo, noto alle forze dell’ordine per la presenza di spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti, ed è partito velocemente a bordo di un’automobile parcheggiata nelle vicinanze.

L’automobilista, dopo essere stato fermato, ha consegnato spontaneamente una dose di cocaina del peso di 0,6 grammi che aveva acquistato poco prima al costo di 40 euro all’interno del palazzo.

Lo spacciatore è stato individuato qualche minuto dopo dai carabinieri all’interno di un appartamento popolare, in cui aveva ricevuto ospitalità da una famiglia di italiani. Il soggetto, un 34enne marocchino, disoccupato e senza fissa dimora, era a casa di un 44enne che vive insieme alla compagna 48enne e alla madre di quest’ultima, 91enne.

L’uomo, già stato arrestato a marzo scorso per una vicenda analoga, alla vista dei carabinieri ha tentato di dileguarsi, gettando degli involucri dalla finestra, ma è stato bloccato immediatamente. Il 34enne si voleva disfare di una decina di grammi di cocaina che sono stati recuperati da un carabiniere che era rimasto all’esterno del palazzo.

L’automobilista è stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Bologna, mentre su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 34enne, già sottoposto all’obbligo di firma presso i carabinieri della Stazione Bologna Mazzini, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa di giudizio con rito direttissimo.