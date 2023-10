Spaccio di droga, business familiare: due casi in pochi giorni

Bologna, 19 ottobre 2023 – Lo spaccio è un business di famiglia evidentemente è più diffuso del previsto, in Bolognina. Dopo la famiglia bengalese – madre, padre e figlio di 22 anni – arrestata per spaccio dai carabinieri in piazza dell’Unità alla fine della scorsa settimana, ecco che i vicini di casa, un’altra famiglia questa volta di origini egiziane, pochissimi giorni dopo è finita nei guai per lo stesso motivo.

Quest’ultimo arresto risale infatti al pomeriggio di lunedì, quando i carabinieri della Stazione Navile (gli stessi dell’altro blitz) hanno deciso di eseguire un controllo sul figlio maggiore della famiglia in questione, un giovane egiziano di 22 anni già agli arresti domiciliari per precedenti di polizia. Quando sono arrivati nel condominio però, anziché trovarlo chiuso in casa come previsto dalla misura cautelare, l’hanno sorpreso all’altezza del portone d’ingresso dell’androne condominiale: così, i militari hanno deciso di approfondire la situazione, eseguendo una perquisizione domiciliare e personale sul ragazzo.

Proprio in casa hanno trovato le ’sorprese’: decine di involucri già impacchettati, contenenti ciascuno qualche grammo di hashish. Nascosti un po’ ovunque: nell’armadio appendiabiti, in cantina, persino nel freezer. E nella borsa della mamma del ragazzo, una quarantacinquenne. Siccome la droga era sparsa in aree comuni dell’appartamento e non è stato perciò possibile accertare a chi appartenesse, i carabinieri hanno arrestato tutti e tre i familiari presenti: mamma e figlio, appunto, e padre di 47 anni. Non è finita nei guai invece la sorella minore, diciottenne, dell’indagato, e naturalmente i due fratellini piccoli, di 6 e 11 anni, assenti in casa al momento della perquisizione.

Non solo: durante il blitz i militari dell’Arma hanno rinvenuto anche 400 euro in banconote ritenute false, soldi contanti e orologi preziosi di cui la famiglia non ha saputo giustificare il possesso (tutto sequestrato: saranno eseguite valutazioni per capire se gli orologi siano dei falsi) e documenti intestati ad altre persone.

Ora, il trio è difeso dall’avvocato Francesca D’Onofrio: deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione in concorso (per orologi e documenti), detenzione di banconote false. Solo il giovane deve invece rispondere anche di evasione dagli arresti domiciliari, il padre invece di resistenza a pubblico ufficiale, per avere tentato di ostacolare la perquisizione dei carabinieri.