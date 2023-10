Spacciano droga nelle cantine di un palazzo, arrestati due giovani

Bologna, 18 ottobre 2023 - Avevano messo in piedi un vero e proprio mercato della droga in una cantina di via della Beverara. I due giovani spacciatori sono però stati scoperti dalla polizia che li ha arrestati con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri quando gli agenti delle volanti sono stati allertati per intervenire e sedare una lite scoppiata nell'androne condominiale di un palazzo di via della Beverara. Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato una persona che stava uscendo da una cantina, risultata in uso a un parente. Insospettiti da questo comportamento, gli agenti hanno perquisito la cantina trovando tre buste di plastica sigillate con dentro della marijuana di circa un chilo e quindici panetti di hashish, con un peso netto di circa un chilo e mezzo, oltre a materiale per il confezionamento di stupefacenti.

La perquisizione domiciliare, estesa all'abitazione di uno dei due, ha portato al ritrovamento di cinque piante di marjuana, un bilancino di precisione, un essiccatore, una lampada da coltivazione a led, alcune confezioni di funghi allucinogeni e materiale per il confezionamento di stupefacenti. Il tutto è stato sequestrato. Entrambi i giovani sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Per loro sono scattati gli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp del Carlino clicca qui