Arresto per droga in un bar a Bologna, locale chiuso sette giorni dal Questore

Bologna, 21 luglio 2023 - È stato identificato dai carabinieri come una base per lo spaccio di droga. Per questo un bar nel quartiere San Donato è stato chiuso per sette giorni su disposizione del Questore. La decisione è stata presa dopo alcuni controlli effettuati dalle forze dell'ordine, a seguito di una serie di segnalazioni, che hanno confermato i sospetti dei militari dell'Arma.

Il 14 luglio, durante un controllo all'interno del locale, l'unità cinofila dei carabinieri segnalava uno zaino custodito dal titolare contenente due ovuli di hashish di 20,66 grammi e un involucro contenente 3,05 grammi di cocaina, oltre a una grossa somma di denaro.

Lo zaino risultava essere di proprietà di un cliente presente nel locale, un uomo di 61 anni con precedenti, che è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente o psicotrope ai fini di spaccio e denunciato anche per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

I controlli sono proseguiti e i carabinieri, all'interno di un cestino della spazzatura, hanno trovato altre sei dosi di cocaina, da 0,25 grammi ciascuna, attribuibili alla stessa persona. In totale sono state identificate sette persone, sei di queste con precedenti penali o di polizia. Alla luce degli esiti dell'attività effettuata e considerata anche l'urgenza inderogabile di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, il Questore ha emesso il decreto di sospensione delle autorizzazioni relative al bar per un periodo di sette giorni. Provvedimento che è stato notificato congiuntamente dal personale dell’Arma dei carabinieri e dal personale in forza alla Divisione di polizia amministrativa e di sicurezza di Bologna.