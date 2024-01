Lotta allo spaccio: controlli a tutto campo della polizia in Bolognina

Bologna, 9 gennaio 2024 – Lotta a tutto campo allo spaccio e alla criminalità in Bolognina. Lo aveva annunciato il questore Antonio Sbordone e, da ieri, è iniziata nel quartiere alle spalle della stazione una serie di servizi ad alto impatto tesi, attraverso il controllo serrato del territorio, a ristabilire la legalità ed eliminare quelle sacche di degrado e disagio che trovano terreno fertile nelle piazze di spaccio.

L’attività, che vede impegnati, in stretta sinergia, numerosi equipaggi della polizia, tra cui il Reparto prevenzione crimine, il Reparto mobile, le unità cinofile e il personale della Polizia amministrativa, nonché equipaggi della polizia locale, è stata disposta dalla Questura a seguito di verifiche e riscontri sviluppati sulla base di segnalazioni dei residenti e dell’analisi dell’Amministrazione comunale.

Nella prima giornata del servizio ad alto impatto sono state identificate oltre 200 persone e sequestrate alcune dosi di stupefacente trovate dalle unità cinofile nascoste sotto dei cespugli. Sono stati poi effettuati accertamenti in cinque esercizi commerciali e per uno di questi sono in corso le attività finalizzate alla sospensione delle licenze; sono stati controllati 51 veicoli e riscontrate due violazioni al Codice della strada. Infine, sono stati accompagnati in Questura alcuni soggetti per essere identificati e per due di essi la polizia sta organizzando l’accompagnamento nei Cpr per essere espulsi.

L’attività è in corso anche oggi, con l’estensione dei controlli anche su edifici ed eventuali stabili abbandonati. "Siamo molto soddisfatti e grati alle forze dell’ordine che stanno in queste ore compiendo controlli in Bolognina per contrastare criminalità e degrado. La loro presenza sul territorio, specie dove ci sono molti edifici gestiti da Acer, ci rassicura ed è motivo di conforto anche per i nostri inquilini", ha commentato il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi.

"Se da questi accertamenti dovesse emergere qualche irregolarità o attività illecita commessa nei

nostri alloggi, acquisiremo immediatamente i verbali dalle forze dell’ordine e ci attiveremo, come

sempre facciamo in questi casi, applicando le sanzioni previste dalla legge regionale che possono arrivare fino al decadimento dall’alloggio", conclude Bertuzzi.