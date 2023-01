Bologna, spacciava dal 2020: arrestato il mercante della droga

Droga in Piazza Verdi a Bologna, a tu per tu con i pusher: "Coca o hashish? Siamo sempre qui"

Bologna, 17 gennaio 2023 - In tutti i punti caldi dello spaccio in città, lui c’era. E alla fine, denuncia dopo denuncia, è stato arrestato, pure il flagrante.

Protagonista un senegalese di 29 anni senza fissa dimora. L’uomo nel 2020 era stato denunciato dalla polizia per spaccio in Montagnola. A seguito ebbe un divieto di dimora. Poi, il 12 gennaio scorso, l’hanno denunciato per lo stesso motivo i carabinieri, questa volta in piazza Verdi.

E siccome aveva violato il divieto di dimora, la misura è stata aggravata con la custodia in carcere. Eseguita l’altra sera, quando il ventinovenne è stato intercettato dai militari dell’Arma nel dormitorio di Villa Aldini, in via dell’Osservanza.

Qui, la sorpresa: con sé, il senegalese aveva 34 involucri di hashish già pronti per essere venduti (90 grammi totali) e altri 6 grammi di marijuana. Dunque è stato pure arrestato per detenzione ai fini di spaccio.