“Ho perso il lavoro, spaccio droga per mantenere la famiglia”

Bologna, 29 marzo 2025 - Davanti al giudice ha ammesso di spacciare droga, ma si è giustificato dicendo di essersi dovuto procurare il denaro necessario a mantenere la famiglia (compagna e figlio minorenne) avendo perso il lavoro in nero. Nei confronti del 33enne di origine tunisina, sorpreso a cedere alcune dosi di eroina (circa 4 grammi) durante un servizio antidroga dei carabinieri in zona Pilastro a Bologna, è stato convalidato l'arresto e per lui sono stati disposti i domiciliari.

Situazione legale pregressa

Gli accertamenti hanno rivelato che il 33enne era entrato in Italia nel 2022 e negli anni successivi aveva accumulato varie denunce a Bologna, per reati in materia di stupefacenti e porto di armi. I militari hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione dell'uomo: sequestrati 7 grammi di hashish, che secondo quanto riferito sarebbero appartenute alla compagna che ha riferito di esserne assuntrice. Nella camera del figlio è stato trovato materiale per il confezionamento delle dosi e 1.600 euro in contanti.

Dichiarazioni sull'origine del denaro

All'udienza in direttissima, riguardo il denaro, ha detto che quei 1.600 erano il frutto di prestazioni di lavoro (sempre in nero, quindi non dimostrabili) e di regali di compleanno.