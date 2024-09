Bologna: spacciano droga nei dehors di un locale, tre arresti in via del Lavoro

Bologna, 20 settembre 2024 - Tre arresti per spaccio e un locale di via del Lavoro sospeso per 15 giorni. Sono questi i risultati di un'operazione portata a termine dalla Squadra Mobile in zona San Donato nei giorni scorsi.

Nello specifico, gli agenti nel pomeriggio di lunedì scorso avevano arrestato un uomo di 25 anni, di origine marocchina, mentre spacciava droga in via del Lavoro, usando come base un dehors di un locale.

Il giorno dopo i poliziotti sono tornati a controllare quella zona e hanno arrestato altre due persone, anche loro marocchini, di 33 e 45 anni, per i medesimi reati, commessi sempre utilizzando quello stesso dehors come sede di attività di spaccio.

I poliziotti, infatti, avevano notato i due ragazzi attendere i clienti per poi spostarsi nel parcheggio dell'Eurospin per vendere la droga.

Entrambi i pusher sono stati fermati e perquisiti. Addosso avevano tre involucri di cocaina per un peso complessivo di tre grammi. Il trentatreenne aveva anche 1.100 euro in banconote di piccolo taglio, un telefono cellulare e un mazzo di chiavi, mentre il quarantacinquenne aveva con sé duecentocinque euro in contanti, un telefono cellulare e due mazzi di chiavi.

Sono così scattati ulteriori accertamenti e gli agenti hanno scoperto che le chiavi in possesso del quarantacinquenne aprivano il portone d'ingresso al civico 12 di via del Lavoro per accedere alle cantine. All'interno i poliziotti hanno trovato 370 euro in banconote di piccolo taglio, una bustina di colore verde, tre involucri con all’interno sei grammi di cocaina e un’ulteriore bustina trasparente con all’interno della sostanza da taglio per un totale di 6 grammi.

I due pusher sono così stati arrestati per possesso di droga ai fini di spaccio. Visto quanto accaduto, dato che il dehors del pubblico esercizio veniva utilizzato come base per lo spaccio e la zona è nota per essere frequentata da persone gravate da precedenti, il Questore ha ritenuto necessario adottare il provvedimento di sospensione per 15 giorni del locale.