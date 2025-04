Spaccio e degrado ai Giardini Fava. Polizia in azione: due pusher arrestati

Due spacciatori in monopattino in manette, 35 persone identificate, hashish, eroina e coca sequestrati. È il bilancio di un pomeriggio di controlli della polizia ai Giardini Fava, a cui hanno partecipato equipaggi del Reparto prevenzione crimine, il cane poliziotto Barack e la polizia locale. Qui, alla vista degli agenti tre nigeriani a bordo di monopattini hanno provato ad allontanarsi per evitare i controlli, ma sono stati subito fermati e ‘notati’ da Barack: uno di loro, un trentaseienne, ha provato a scappare verso via Milazzo. Durante la fuga, ha buttato via alcuni involucri, con dentro 7 grammi di cocaina e 11 di eroina, e ha anche colpito gli agenti che lo hanno inseguito, uno dei quali ha riportato una distorsione alla caviglia con 5 giorni di prognosi. L’uomo, fermato in via Fratelli Rosselli, aveva precedenti per percosse e lesioni e droga. L’uomo è stato quindi arrestato per spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’altro controllato, di 28 anni, aveva con sé 18 grammi di hashish e 500 euro e mentre veniva portato in Questura ha provato a disfarsi di altra droga, 12 grammi di cocaina (31 dosi) e 14 di metanfetamina (29 dosi), trovata dagli agenti sotto il sedile dell’auto di servizio. E sono scattate le manette.