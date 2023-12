Spaccio e degrado. Le elementari De Amicis assediate dai pusher. Papà e mamme in ansia

Cocci di bottiglia nel giardino dove giocano i bimbi. Fiumi di urina fuori dal cancello per entrare a scuola. È una situazione ai limiti quella denunciata dai genitori dei piccoli alunni delle scuole De Amicis, in via Galliera, a due passi da piazza XX Settembre e dalla vecchia sede dell’Inps da anni dismessa. Una posizione ‘strategica’ per gli spacciatori e per chi è solito bivaccare nella zona della stazione, che da qualche tempo hanno fatto del recinto della scuola, come racconta una mamma, "anche il nascondiglio per le loro dosi". Una situazione grave già da anni, ma diventata insopportabile nell’ultimo periodo. Da quando, cioè, "i maggiori controlli delle forze dell’ordine in piazza XX Settembre hanno portato una sorta di migrazione degli spacciatori in via Galliera, dove tra l’altro c’è un palazzo abbandonato dove spesso queste persone si ritrovano per i loro traffici". Non solo. "Gli spacciatori hanno iniziato a infastidire anche i bambini – dice ancora la mamma –. Ci parlano, li salutano. E questo ci preoccupa non poco". Una situazione segnalata dai genitori sia alla preside del plesso che alla consigliera comunale di Fratelli d’Italia Manuela Zuntini.

Ed approdata, per questo tramite, all’attenzione dell’amministrazione comunale, con la capo di gabinetto Matilde Madrid, l’assessore alla Scuola Daniele Ara e il presidente del Quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani che hanno incontrato, negli scorsi giorni, genitori e insegnanti del plesso. Un summit da cui sono emerse alcune idee su cui lavorare per cercare di migliorare la situazione nella zona,

con l’ amministrazione che si è detta favorevole ad aumentare e migliorare il servizio di pulizia delle strade e a compiere un sopralluogo a breve per capire come aumentare l’illuminazione della zona. Si è discusso poi della opportunità di realizzare una piazza scolastica in piazza XX Settembre, davanti all’ingresso della scuola primaria, e di mettere in campo iniziative come il pedibus per favorire attività di socialità tra i bambini. In attesa poi che nella vecchia sede Inps prenda forma un nuovo studentato, per rendere più animata la zona di sera si è proposto di usare il giardino della scuola di infanzia una volta a settimana per attività extra scolastiche da svolgere nel tardo pomeriggio; di coinvolgere il chiosco delle piadine lì presente per iniziative e di individuare un ente o un’associazione che si faccia promotore di momenti di socialità come feste e mercatini nella strada. Ovviamente chiedendo, al contempo, alla Questura di incrementare ancora di più i controlli.