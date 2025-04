Spaccio e furti: sette arresti in un giorno

Sette in un colpo. Non sono i giganti della famosa favola, ma gli arresti effettuati nella sola giornata di mertedì dal personale della Squadra mobile in due distinti servizi. Il primo, anti-spaccio, è partito seguendo un’auto con due tunisini di 26 e 27 anni, già conosciuti, a bordo. La macchina è stata intercettata a Budrio e seguita fino al quartiere Navile da dove, dopo una sosta di ‘rifornimento’ in un appartamento di via Pinardi, i due hanno fatto varie soste da clienti tra via del Sostegnazzo, via dell’Arcoveggio e via di Corticella. I poliziotti, in borghese, hanno quindi bloccato la macchina: i due, entrambi irregolari, hanno sputato degli involucri di coca che avevano in bocca. Il più giovane è stato bloccato mentre tentava di aprire il vano porta oggetti: dentro, è stato trovato un coltello a serramanico aperto. Nell’abitacolo sono stati recuperati anche mille euro e altra cocaina. I poliziotti si sono diretti quindi verso l’appartamento di via Pinardi: qui c’erano altre tre persone, un quarantenne incensurato, una trentenne con precedenti per reati contro il patrimonio e marocchino di 31 con precedenti per spaccio. Nell’appartamento è stato trovato un etto di coca e 4mila euro: i cinque sono finiti in manette per spaccio.

Lo stesso giorno, nel corso di un servizio teso invece a ‘incastrare’ i predoni che colpiscono nei parcheggi dei supermercati, sono stati arrestati un trentottenne e un trentanovenne sinti. I due erano a bordo di una Citroen C3 grigia, ferma davanti a un supermarket di via Stalingrado. Dall’auto è sceso il trentottenne, che si è avvicinato a una macchina approfittando del fatto che la proprietaria si era allontanata per riporre il carrello. Dopo non aver trovato nulla di interessante nella macchina, l’uomo è tornato alla Citroen. Da qui è iniziato il ‘pellegrinaggio’ tra i parcheggi: i due hanno fatto sosta prima al Meraville e poi si sono spostati fuori provincia, all’Eurospar di Savio e poi a Cervia, al Romagna Shopping, dove hanno derubato del borsello lasciato in macchina un anziano appena uscito dal Leroy Merlin, con la scusa della ‘ruota sgonfia’. Appena afferrato il borsello, sono fuggiti, inseguiti dalla polizia, lanciando dal finestrino i bancomat e il cellulare della vittima. Fermati, avevano al seguito 145 euro, che l’uomo aveva nel portafogli. E sono stati arrestati. Ai sette arresti della Mobile va aggiunta la denuncia, fatta dagli agenti delle Volanti, a un albanese di 41 anni, che aveva appena infranto il vetro di un furgone parcheggiato in via Gobetti per rubare all’interno. All’arrivo degli agenti l’uomo è stato fermato e perquisito: aveva con sé un tirapugni con taser e torcia che è stato sequestrato. Lui è finito nei guai per tentato furto e porto d’armi.

Nicoletta Tempera