Spaccio e violazioni al volante . Controlli a tappeto della polizia

Controlli a tappeto della polizia, sul doppio fronte della lotta allo spaccio e delle condotte pericolose alla guida. Nell’ambito del contrasto alla microcriminalità e alla droga, sono state identificate più di 650 persone in meno di una settimana, con due arresti, una denuncia e il sequestro di circa due etti di stupefacenti. Le zone interessate dall’attività sono state la Bolognina e San Donato. Gli arresti, effettuati dalla Squadra mobile, riguardano un 27enne italiano, trovato in possesso di 50 grammi di eroina, e un 51enne marocchino, al quale sono stati sequestrati 40 grammi di coca e un migliaio di euro. Nell’ambito dei controlli svolti in Bolognina in collaborazione con polizia locale, Finanza e carabinieri sono stati sequestrati 20 grammi di hashish a carico di ignoti e 120 grammi della stessa sostanza trovati addosso a un 18enne tunisino. denunciato dai poliziotti del Due Torri San Francesco.

Per quanto riguarda invece i controlli alla circolazione, il personale di Polstrada e Questura ha controllato più di 100 automobilisti, elevando una quindicina di sanzioni per guida sotto l’effetto di alcol o droga e sequestrando sei grammi di marijuana. Il servizio, che ha visto impegnate sei pattuglie, oltre ai mezzi sanitari della stessa polizia, con un medico e un infermiere, si è svolto in via Stalingrado, da mezzanotte fino alle 7 del mattino, con l’obiettivo di scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione, che continua a rappresentare, insieme alla velocità e alla distrazione, una delle principali cause di incidentalità.