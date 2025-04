Spaccio: fermato in Bolognina ingoia gli ovuli di cocaina

Bologna, 12 aprile 2025 – Ancona un’operazione anti spaccio in Bolognina, al centro delle attenzione delle forze dell’ordine dopo i vari episodi di violenza.

Questa volta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni, di origine nigeriana che, fermato dai militari, ha ingerito gli ovuli di cocaina pur di evitare l’ennesimo arresto. Ma l’espediente non ha funzionato: l’uomo è stato portato al pronto soccorso del Maggiore, dove ha espulso i 13 ovuli. L’uomo è uno dei volti noti dello spaccio bolognese: è stato processato per direttissima. Il tribunale ha convalidato l’arresto e, in attesa della sentenza definitiva, ha disposto il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.

Tutto è avvenuto all'incrocio tra via Albani e via di Vincenzo, piazza fiorente di spaccio al centro di tante segnalazione dei residenti. I carabinieri hanno visto due persone che si scambiavano qualcosa ma, quando si sono avvicinati, i due sono scappati. Uno dei due è stato bloccato: i carabinieri si sono trovati così tra le mani il 38enne. Proprio durante la concitazione dell'arresto, l'uomo ha ingerito gli involucri di cellophane.

Nel suo marsupio, i militari hanno comunque trovato altri due involucri di eroina assieme a 210 euro in contanti. Preoccupati per la sua salute, i Carabinieri hanno accompagnato l'uomo al pronto soccorso, dove gli esami radiologici hanno rivelato la presenza di tredici ovuli di cocaina nello stomaco e nell'intestino, che l'uomo ha poi espulso.