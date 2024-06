Bologna, arrestati per spaccio nella giornata internazionale contro la droga

Bologna, 27 giugno 2024 - Spacciavano droga in una zona centrale di Bologna, già oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini preoccupati per la presenza di persone sospette.

Una coppia sulla trentina è stata arrestata ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: casualmente, però, l'arresto è stato eseguito proprio in occasione della "Giornata Internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga", promossa dalle Nazioni Unite e celebrata ogni anno il 26 giugno per sensibilizzare l'opinione pubblica sui gravi problemi causati dall'uso di sostanze stupefacenti e dal traffico illegale.

Il messaggio del Segretario Generale

Questo il messaggio del Segretario Generale António Guterres delle Nazioni Unite sull'importante iniziativa: “Il consumo di droga intacca la salute e il benessere delle persone. Le overdose causano centinaia di migliaia di vittime ogni anno. Nel frattempo, le droghe sintetiche stanno diventando sempre più letali e creano dipendenza e il mercato delle droghe illegali sta battendo i record di produzione, alimentando la criminalità e la violenza nelle comunità di tutto il mondo. Ad ogni passo, le persone più vulnerabili – compresi i giovani – subiscono gli effetti peggiori di questa crisi”.

"Le persone che fanno uso di droghe – continua il Segretario Generale – e quelle che vivono con disturbi da abuso di sostanze sono vittime ripetute: dalle droghe stesse, dallo stigma e dalla discriminazione, e da risposte pesanti e disumane al problema. Come ci ricorda il tema di quest’anno, spezzare il ciclo della sofferenza significa iniziare dall’inizio, prima che la droga prenda piede, investendo nella prevenzione. I programmi di prevenzione delle droghe, basati su dati concreti, possono proteggere le persone e le comunità e, allo stesso tempo, stroncare le economie illecite che traggono profitto dalla miseria umana”.