Spaccio in Bolognina, il dossier. Il Comune: "A breve in Procura. Fermiamo i pusher e le mafie"

Spacciatori che chiedono ai residenti il ’pedaggio’ per accedere a casa. A volte 5, altre 10 euro: una specie di tassa per poter rientrare nell’abitazione, presidiata costantemente dai pusher. Poi cassonetti con dentro delle calamite per tenere ’al sicuro’ la droga, con i cittadini invitati a utilizzare altri bidoni quando devono buttare la spazzatura. Perché quelli no, non si possono toccare: sono ’di proprietà’ dei pusher. Questi sono solo alcuni dei fatti finiti dentro il dossier realizzato dal Comune sulla Bolognina: a breve sarà depositato in Procura. Fatti che fotografano una situazione diventata insopportabile, già da molto tempo, per chi nel quartiere vive e lavora. Fioccano le segnalazioni (assieme alle centinaia di foto e video) da parte dei residenti riguardo atti e atteggiamenti dei pusher, che l’assessora alla sicurezza Matilde Madrid non esita a definire "mafiosi e intimidatori", messi in atto in particolare da gruppi di origine nigeriana. Dopo le decine di operazioni delle forze dell’ordine e dell’amministrazione nel quartiere, nei giorni in cui infuria la polemica sul crack per le pipe donate dal Comune ai consumatori, il nostro viaggio nel quartiere, ieri, ha mostrato come lo spaccio tra via Carracci, via Fioravanti, piazza dell’Unità e via Franco Bolognese, sia ormai strutturato e avvenga alla luce del sole.

"In questi giorni stiamo ultimando la predisposizione di un dossier che consegneremo alla Procura sullo spaccio in Bolognina – spiega Madrid –, serve un salto di qualità nell’intervento dello Stato. Abbiamo raccolto foto, testimonianze dei cittadini e dei commercianti con i quali lavoriamo da oltre un anno". Non manca un passaggio sulla zona rossa predisposta dalla Prefettura: "È attiva in Bolognina da circa un anno e purtroppo non sta funzionando su questo fronte, perché come affermato dal sindaco occorre destrutturare l’organizzazione criminale che sta dietro allo spaccio nel quartiere – le parole di Madrid –. Dalla nostra osservazione e dalle testimonianze dei cittadini ci sono evidenze che gruppi organizzati di nazionalità nigeriana tengono tra le mani la regia dello spaccio in alcune strade della Bolognina". E aggiunge che "i presidi fissi e mobili delle forze dell’ordine stanno solo avendo un effetto di spostamento in alcuni momenti, ma ormai lo spaccio prosegue anche davanti ai presidi senza che siano fatti interventi risolutivi. Le persone sono giustamente esasperate e spaventate perché consapevoli che quanto si sta facendo non risolve il problema".

I residenti, prosegue la nota, sono ridotti allo stremo e per questo "da oltre due anni come Comune abbiamo rappresentato questa situazione al ministro Piantedosi e ai comitati per l’ordine pubblico. Adesso occorre disporre un’azione per individuare e stroncare un’organizzazione che si muove con dinamiche e comportamenti mafiosi e intimidatori sul territorio. Basta propaganda sulla pelle degli abitanti del quartiere. Dire zona rossa in Bolognina significa dire che si continua come nell’ultimo anno e noi non siamo disposti ad accettarlo; bisogna fare di più e porre fine a questa situazione di illegalità". E viene annunciato un rafforzamento della polizia locale, mentre proseguiranno le attività di prevenzione sul fronte sanitario ed educativo. Saranno potenziate l’illuminazione e la video sorveglianza. "Ma qui servono lo Stato e la volontà politica di sconfiggere un’organizzazione di criminali che riceve continuamente importanti quantitativi di droga da fuori città e ne organizza la vendita nei quartieri di Bologna", chiude Madrid.

"Prima hanno detto per anni che non c’era un problema di sicurezza alla Bolognina" e "quando gli abbiamo chiesto un presidio fisso e le telecamere hanno detto che non servivano – sottolinea Stefano Cavedagna, eurodeputato di FdI –. Hanno negato lo spaccio per anni, ora dicono che c’è la malavita nigeriana e vogliono presentare una denuncia alla Prefettura. I cittadini chiedono serietà. Lepore e i suoi si autodenuncino". E per Francesca Scarano, capogruppo di FdI in Consiglio comunale, è "comodo riconoscere il problema dello spaccio solo adesso" dopo "decenni di situazioni al limite". "Forse (Madrid, ndr) ha dimenticato che Bologna è sempre stata amministrata dal Pd e che sono anni che i residenti denunciano la Bolognina come un quartiere in mano a gang di spaccio e malavita – dice Erika Seta, coordinatore regionale di Azzurro Donna Forza Italia – e il Comune ha fatto orecchie da mercante fino a quando la situazione è esplosa".