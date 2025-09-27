Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazioni pro PalestinaAllerta temporaliCrisi OikosMigliori barSondaggio fakeElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaSpaccio in un alloggio dell’Acer. Arrestato un tunisino di 60 anni
27 set 2025
NICOLETTA TEMPERA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Spaccio in un alloggio dell’Acer. Arrestato un tunisino di 60 anni

Spaccio in un alloggio dell’Acer. Arrestato un tunisino di 60 anni

Avevano subaffittato l’appartamento Acer a tre immigrati clandestini, che custodivano nelle loro camere anche droga e refurtiva varia. Sono stati...

Avevano subaffittato l’appartamento Acer a tre immigrati clandestini, che custodivano nelle loro camere anche droga e refurtiva varia. Sono stati...

Avevano subaffittato l’appartamento Acer a tre immigrati clandestini, che custodivano nelle loro camere anche droga e refurtiva varia. Sono stati...

Avevano subaffittato l’appartamento Acer a tre immigrati clandestini, che custodivano nelle loro camere anche droga e refurtiva varia. Sono stati gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Bolognina Pontevecchio a scoprire il ‘covo’, arrestando un tunisino di 60 anni per spaccio di coca e denunciando il figlio dell’assegnataria dell’alloggio, un cinquantatreenne, per favoreggiamento all’immigrazione clandestina e ricettazione. Il blitz nell’appartamento di via Dagnini è avvenuto l’altra mattina, a seguito di diverse segnalazioni di attività sospette da parte dei residenti. Nell’abitazione, composta da otto stanze, gli agenti hanno identificato sei persone di diversa età e nazionalità, tra cui anche il cinquantatreenne e hanno proceduto a un accurato controllo dei locali.

Nella stanza in uso al sessantenne tunisino, irregolare e pieno di precedenti per spaccio e porto d’armi, sono stati trovati 31 grammi di coca, due bilancini, sostanza da taglio, materiali per il confezionamento e una pistola da soft air. E sono scattate le manette. Un marocchino di 41 anni è stato, invece, trovato in possesso di un grammo di hashish e un grammo di crack, per cui è stato sanzionato per uso personale. Anche lui irregolare, risultava avere a carico diversi precedenti specifici. Nell’occasione, gli è stato anche notificato un ammonimento del Questore, nell’ambito di un procedimento per codice rosso. In casa c’erano anche un ventisettenne marocchino, anche lui irregolare e con precedenti, e due donne incensurate, una italiana e una brasiliana. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato poi 6 biciclette elettriche, 2 bici da passeggio e 3 monopattini, di cui il cittadino italiano non ha saputo giustificare la provenienza. Al termine delle attività, i tre stranieri irregolari sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

droga