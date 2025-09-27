Spaccio in un alloggio dell’Acer. Arrestato un tunisino di 60 anni

Avevano subaffittato l’appartamento Acer a tre immigrati clandestini, che custodivano nelle loro camere anche droga e refurtiva varia. Sono stati gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Bolognina Pontevecchio a scoprire il ‘covo’, arrestando un tunisino di 60 anni per spaccio di coca e denunciando il figlio dell’assegnataria dell’alloggio, un cinquantatreenne, per favoreggiamento all’immigrazione clandestina e ricettazione. Il blitz nell’appartamento di via Dagnini è avvenuto l’altra mattina, a seguito di diverse segnalazioni di attività sospette da parte dei residenti. Nell’abitazione, composta da otto stanze, gli agenti hanno identificato sei persone di diversa età e nazionalità, tra cui anche il cinquantatreenne e hanno proceduto a un accurato controllo dei locali.

Nella stanza in uso al sessantenne tunisino, irregolare e pieno di precedenti per spaccio e porto d’armi, sono stati trovati 31 grammi di coca, due bilancini, sostanza da taglio, materiali per il confezionamento e una pistola da soft air. E sono scattate le manette. Un marocchino di 41 anni è stato, invece, trovato in possesso di un grammo di hashish e un grammo di crack, per cui è stato sanzionato per uso personale. Anche lui irregolare, risultava avere a carico diversi precedenti specifici. Nell’occasione, gli è stato anche notificato un ammonimento del Questore, nell’ambito di un procedimento per codice rosso. In casa c’erano anche un ventisettenne marocchino, anche lui irregolare e con precedenti, e due donne incensurate, una italiana e una brasiliana. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato poi 6 biciclette elettriche, 2 bici da passeggio e 3 monopattini, di cui il cittadino italiano non ha saputo giustificare la provenienza. Al termine delle attività, i tre stranieri irregolari sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.