Spaccio in via Guelfa. Due pusher arrestati. Sequestrati cocaina e tremila euro

Altri due giovani spacciatori nei guai, a seguito dei controlli della Squadra mobile, finalizzati al contrasto dello spaccio in città. Gli arresti sono arrivati nel pomeriggio di mercoledì al termine di un’attività di monitoraggio nella zona di via Guelfa, dove i residenti avevano segnalato alla polizia in più occasioni una situazione di spaccio e degrado. A finire in manette sono stati due marocchini, di 23 e 27 anni, fermati dagli agenti della IV sezione - Contrasto al crimine diffuso: i poliziotti sono entrati in azione dopo aver notato uno dei due nordafricani che cedeva una dose all’altro. Gli operatori, a quel punto, hanno bloccato i due e li hanno perquisiti.

Addosso al ventitrenne sono state trovate 12 palline di cocaina e 145 euro, in banconote di piccolo taglio; il ventisettenne, invece, aveva con sé circa 450 euro. I poliziotti hanno quindi deciso di estendere il controllo anche a casa dei due giovani. Dove, nascosto all’interno di un armadio, è stato trovato un ‘sasso’ di cocaina. Oltre alla droga, c’erano anche 2.400 euro.

Al termine degli accertamenti, sono stati sequestrati, in totale, 21 palline e una confezione di coca, per un peso complessivo di 27 grammi, nonché tutto il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio. I due marocchini, irregolari e con un curriculum notevole ricco di precedenti specifici, sono stati arrestati per spaccio: ieri, in direttissima, per il ventiduenne sono stati disposti i domiciliari; per il compare l’obbligo di firma.

