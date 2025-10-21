Spaccio in via Irnerio. Carabinieri in azione. Due pusher in manette

Come dei piazzisti qualunque, fermavano i passanti per vendere loro droga. Un comportamento che non è passato inosservato ai carabinieri in borghese della stazione Bologna, impegnati in un controllo anti-spaccio. I militari erano appostati all’angolo tra via Mascarella e via Irnerio: una zona dove, da qualche tempo, si sono tornate a moltiplicare le segnalazioni relative alla presenza costante di pusher. I carabinieri sono così entrati in azione, identificando i due spacciatori che si muovevano tra le colonne dei portici, importunando i passanti e tentando di vendere loro della droga.

I militari hanno fermato e controllato entrambi: si tratta di un trentacinquenne algerino e di un ventisettenne tunisino. Il primo aveva con sé 19 dosi di cocaina, pari a 9 grammi, nascoste negli slip, oltre a un frammento di hashish e 11 euro in contanti; il secondo è stato trovato con 1.225 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Nelle vicinanze delle colonne dei portici, dove i due pusher confabulavano e tentavano di agganciare i clienti, è stato ritrovato anche un bilancino di precisione nascosto all’interno di una grondaia. Al termine delle procedure di identificazione, i due spacciatori, entrambi senza fissa dimora, disoccupati e con precedenti, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e, dopo la direttissima, sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

