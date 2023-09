Spaccio, nel Pd è scontro totale. Santori: "De Maria ritiri la proposta"

Tormente social, plausi e bacchettate interni, un vecchio scontro che si riacutizza. E’ una gimcana il percorso politico della proposta di legge di Andrea De Maria, quella dell’inasprimento del carcere per lo spaccio. In Parlamento il disegno farà ovviamente il suo viaggio (era già stato presentato nel 2018), mentre fuori dagli emicicli c’è tutto un match che coinvolge il Pd. Ieri è toccato a Mattia Santori commentare, dopo di lui altre reazioni non sono mancate. Mentre il sindaco Matteo Lepore su De Maria ha glissato ("Non ho letto la proposta") per poi lanciare l’emergenza crack in Bolognina.

LA LINEA

"Intempestiva e secondo me anche scarsa nel contenuto". Queste le parole del fondatore delle Sardine, non nuovo a uno scontro frontale con il deputato De Maria. Le prime scintille si ebbero alla fine del 2020, più o meno un anno prima del voto per Palazzo d’Accursio. Con De Maria che al tempo era pure tra i papabili candidati. "Abbiamo visto anche bonacciniani doc come Isabella Conti e lo stesso Stefano Bonaccini sostenere un progetto che è quello di andare verso una legalizzazione delle droghe leggere – ha detto il consigliere comunale dem –, la proposta è un po’ semplicistica, perchè abbiamo visto proposte di legge da parte ad esempio di Sergio Lo Giudice e di altri esponenti del Pd che hanno trovato una complessità del tema. Proporre di aumentare le pene per i piccoli spacciatori capisco sia molto semplice da dire, ma si porta dietro una grande iniquità e inefficienza delle leggi attuali sul tema delle droghe leggere". Ma l’auspicio è che De Maria ritiri la propria proposta? "Sì, spero che sia un po’ più collaborativo con la linea di un partito che sta seguendo un processo culturale. Il Ddl non si deve firmare De Maria, ma Pd". Di diverso avviso Davide Di Noi. "Stroncare una discussione giusta sul tema dello spaccio per farne una sbagliata battaglia correntizia, o mescolarla con la nostra proposta sulla liberalizzazione nuoce il dibattito interno – ha attaccato il dirigente dem –. Sembra che si individuino i magistrati e le forze dell’ordine come sceriffi, il tema andrebbe invece discusso con serietà: tante sostanze mortali girano fra i ragazzi".

I SOCIAL

Andrea De Maria invece è intervenuto dopo le diverse critiche (con insulti) sui social. "Instagram lo uso veramente poco. Non so se ci sia qualcosa di organizzato. Non credo – ha sottolineato il deputato dem –. Penso che chi ha scritto quelle critiche ed anche chi ha trasceso negli insulti non abbia letto la proposta di legge. Capisco chi di loro è in buona fede. È stata data una versione strumentale e deformata di quello che ho proposto, una lettura opposta alla realtà. Mi hanno poi molto ferito alcune dichiarazioni di dirigenti del mio partito – ha continuato De Maria –. Che avevano il dovere di approfondire e che comunque non hanno voluto chiedermi prima spiegazioni. Diciamo che io ho una idea della politica molto diversa da tutto questo. Forse non proprio adatta a questi tempi, con gli amici ci scherzo anche sopra. Ma non intendo rinunciare – ha concluso – a discutere nel merito, ad essere rigoroso nei contenuti ed a battermi per quello in cui credo.

IL SINDACO

Lepore, dopo aver ribadito che "servono 200 agenti in più in città e li deve mandare il governo, li ho chiesti a Piantedosi", ha lanciato un nuovo allarme sulla Bolognina. "Facciamo tanto nel Quartiere, ma sono ancora preoccupato: occore un salto di qualità nella presenza dello Stato. Il fronte sanitario è stato sottovalutato – ha detto Lepore –, ecco perché ho chiesto al prefetto di convocare un Comitato, anche con l’Ausl e le competenze necessarie, perchè dalla task force che abbiamo con le Unità di strada emerge chiaramente la forte presenza di persone che fanno uso di crack. Proporrò al prefetto di costituire una task force congiunta sui temi sanitari per prevenire e affrontare l’abuso di sostanze, alcol e droghe. E andrò continuamente in Bolognina fino a quando questo problema non sarà risolto".