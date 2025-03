Spaccio nella saletta. Chiuso un bar di via Barbieri

Chiuso per 15 giorni dal Questore il bar di via Barbieri dove la scorsa settimana sono stati arrestati per spaccio dalla Squadra mobile due fratelli tunisini, di 50 e 43 anni. Nello specifico la droga, tredici dosi di coca per un totale di 7 grammi, era nascosta nel locale delle slot machine. Il servizio di osservazione dei poliziotti della IV sezione ha permesso di accertare come i due usassero il bar in Bolognina come loro base: infatti, mentre uno dei due nascondeva la coca nel locale, l’altro era fuori ad attendere i clienti e spacciare. Successivi accertamenti avevano portato al sequestro, nell’appartamento dei due in via Stalingrado, di circa 3 etti di coca e 9mila euro. In conseguenza dei fatti, il personale della Polizia amministrativa ha eseguito ieri la misura, disposta dal questore Antonio Sbordone data la gravità delle circostanze accertate e al fine di dissuadere l’utilizzo improprio del locale da parte di soggetti dediti ad attività illecite.