Spaccio, occhi puntati sulla stazione Controlli a raffica, undici arresti

La polizia c’è. Non si fermano i controlli straordinari delle zone della stazione e universitaria da parte degli agenti del Commissariato Due Torri-San Francesco guidati dal dirigente Paolo Pellegatti, che su indicazione del questore Isabella Fusiello hanno intensificato le attività in divisa e in borghese per contrastare spaccio e degrado. Soprattutto da ottobre a oggi, dopo cioè quella maxi rissa che il 9 ottobre vide una ventina di centrafricani fronteggiarsi probabilmente a causa di una contesa della piazza di spaccio tra via Boldrini e piazza XX Settembre. "Da allora abbiamo eseguito controlli continui, sia in via Boldrini e in particolare nei Giardini Fava, sia in piazza XX Settembre nei pressi della fontana e fin sotto alla scalinata del Pincio", spiega Pellegatti. Il quale fa un rapido bilancio della attività degli ultimi quattro mesi. Oltre mille le persone identificate (1.052 per la precisione), di cui 41 stranieri irregolari sul territorio e gravati da numerosi precedenti che sono stati accompagnati nei Centri di permanenza per i rimpatri o alla frontiera, di concerto con l’Ufficio immigrazione della Questura; 28 poi le persone denunciate (di cui la metà per spaccio), e 11 quelle arrestate (tutti per spaccio). Una decina è stata sanzionata e segnalata alla Prefettura come assuntrice di sostanza stupefacente. Notevole anche la quantità di droga sequestrata, se si pensa che si è trattato di ’blitz’ sul microspaccio di strada: 533 grammi di hashish, poi 128 di marijuana, 24 di cocaina e 11 di eroina. "Ora, la zona della stazione è molto più sicura rispetto a prima, stando a quanto ci riferisce anche chi lavora e vive lì", riflette il dirigente.

Ci sono stati poi anche interventi particolari, come quando il 14 ottobre è stato arrestato un nigeriano sorpreso a spacciare hashish a due ragazzine tredicenni: mentre le due venivano identificate e la sostanza sequestrata, i poliziotti hanno anche arrestato il pusher e nel mentre riconosciuto e bloccato un tunisino che stava violando la misura cautelare a suo carico, per un precedente tentativo di rapina, in piazza XX Settembre. Un mese dopo, un altro nigeriano è stato bloccato mentre cedeva droga a un diciassettenne, mentre più di recente, l’11 febbraio, ai Giardini Fava sono state soccorse due adolescenti che hanno raccontato di essere state aggredite senza motivo con spintoni e schiaffi da due stranieri, forse spacciatori di cui avevano disturbato gli affari illeciti. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, anche con la Polizia locale e le sue unità cinofile.

Nel frattempo, ieri un nuovo servizio interforze della Prefettura è stato messo in campo in Bolognina: 288 le persone controllate, 12 le violazioni emerse. Due persone sono state arrestate, altre due, irregolari sul territorio, sono state accompagnate al Cpr.

Federica Orlandi