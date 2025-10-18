Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Bologna
CronacaSpaccio al parco a Bologna: in manette due pusher. Cocaina e telefoni sequestrati
18 ott 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Cronaca
Spaccio al parco a Bologna: in manette due pusher. Cocaina e telefoni sequestrati

L’arresto della Squadra mobile al giardino Nilde Iotti. Nei guai due tunisini di 20 e 19 anni: trovati quasi 50 grammi di droga e 730 euro

La polizia ha arrestato due spacciatori: in piccolo, la sostanza e il materiale sequestrato

Bologna, 18 ottobre 2025 –  Nuovi arresti per spaccio nella zona del parco Nilde Iotti in Corticella. In manette, questa volta, sono finiti due cittadini tunisini di 20 e 19 anni, che erano già sotto la lente dei poliziotti della Squadra mobile, impegnati in controlli mirati di osservazione e pedinamento della zona. 

Nel dettaglio, gli agenti hanno potuto documentare diversi episodi di scambio tra pusher e compratori. Tra questi ultimi, c’è un cittadino italiano che, fermato subito dopo l’acquisto, ha spontaneamente consegnato un involucro contenente della cocaina, ammettendo anche di acquistare abitualmente la droga nel parco Iotti

A quel punto, i poliziotti hanno bloccato i due spacciatori: uno ha tentato di scappare a bordo di un monopattino elettrico, ma il tentativo è stato vano perché è stato raggiunto dagli agenti dopo un breve inseguimento; l’altro, invece, ha opposto resistenza, colpendo gli operatori della Questura, che però sono riusciti a fermarlo dopo la colluttazione

La perquisizione

Dalla perquisizione è emerso che il tunisino di 20 anni aveva con sé 26 involucri gialli termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di 47,83 grammi lordi, e 730 euro in contanti; in più, un bilancino di precisione e due cellulari, molto probabilmente usati per l’attività di spaccio. La sostanza e il materiale sono stati sequestrati. Entrambi, che sono residenti all’estero, sono già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi. Uno di loro, infatti, era già stato arrestato lo scorso 26 settembre e sottoposto al divieto di dimora nel Comune. La misura è ancora in corso. I due sono stati arrestati per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. 

L’attività

L’attività degli agenti nasce dalle segnalazioni dei residenti dell’area di via Don Bedetti, a Corticella, che lamentano di una costante presenza di giovani magrebini, ‘occupati’ in un’intensa attività di spaccio nel perimetro del parco pubblico. 

Stando alle segnalazioni dei cittadini, i pusher ogni giorno si radunano attorno a una delle panchine all’ingresso del parco, sul lato di via Papini. E lì, tra chiamate e giri in monopattino, chiamano e raggiungono gli acquirenti, che arrivano a piedi da via Bedetti

L’ultimo arresto conferma “l’impegno costante della Squadra Mobile nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei parchi cittadini – fanno sapere da piazza Galileo Galilei –, a tutela della sicurezza dei residenti e della vivibilità delle aree pubbliche, con particolare riferimento al quartiere Bolognina”. 

