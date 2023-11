Spaccio in piazza XX Settembre: tre arresti

Bologna, 27 novembre 2023 - Tre arresti per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. E' il bilancio dell'attività della polizia che, nel pomeriggio di sabato scorso, in piazza XX Settembre ha fermato i tre pusher, complici anche le numerosi segnalazioni e i tanti esposti in zona.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato un uomo di origine africana che vendeva cocaina a un passante. Lo spacciatore, un egiziano di circa 30 anni, aveva due involucri contenenti la droga e 205 euro in banconote di piccolo taglio: è stato arrestato in flagranza per il reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in attesa della direttissima fissata per stamattina. Il servizio è poi continuato. Alle 17, sempre in piazza XX Settembre, la Squadra Mobile ha effettuato un duplice arresto, questa volta con resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico, due individui erano alla ricerca di clienti quando, bloccati dagli agenti, hanno provato a scappare ribellandosi.

I due, cittadini nigeriani di circa 35 anni, sono stati comunque bloccati dai poliziotti (nel frattempo erano stati chiamati rinforzi) e accompagnati in Questura, dove sono stati perquisiti: avevano frammenti di hashish per un peso complessivo di circa 12 grammi e 325 euro in banconote di piccolo taglio. Sono stati quindi arrestati in flagranza per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e trattenuti in attesa dell'udienza per direttissima fissata per oggi.