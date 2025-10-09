Spaccio nel quartiere Saragozza di Bologna: coppia in manette

Bologna, 9 ottobre 2025 – È bastato un forte odore proveniente da un appartamento nel quartiere Saragozza per far scattare l’intervento dei carabinieri e portare alla scoperta di un piccolo laboratorio dello spaccio. Una coppia di italiani – lei 47 anni, lui 51 – è finita in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai militari del nucleo operativo della compagnia Bologna Centro durante un servizio antidroga mirato proprio ai controlli in quella zona. I carabinieri, insospettiti dall’intenso odore tipico delle droghe leggere che proveniva da un appartamento condominiale, hanno deciso di approfondire.

Quando il 51enne è rientrato a casa, è stato immediatamente fermato: i militari si sono qualificati e, dopo averlo informato della situazione, hanno eseguito una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione si trovavano anche la compagna e un amico 42enne bolognese.

La ricerca ha confermato i sospetti: in casa sono stati trovati 49 grammi di hashish, 6 grammi di marijuana e due bilancini di precisione, chiaro segno di un’attività di spaccio. La droga e il materiale sono stati sequestrati, mentre per i due coniugi è scattato l’arresto.

Il terzo uomo, invece, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore, poiché in suo possesso aveva una decina di grammi di hashish. Su disposizione della Procura, i due arrestati saranno processati per direttissima.