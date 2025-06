Spaccio, undici condanne. C’è anche un medico. Vendeva vicino all’ospedale

Si chiude con 11 condanne che vanno da un anno e 1.400 euro di multa a nove anni e quattro mesi il processo con rito abbreviato nato da un’inchiesta, portata a termine lo scorso anno dalla Dda di Bologna, su un’organizzazione criminale dedita al traffico di cocaina. Il gup bolognese Letizio Magliaro ha in gran parte accolto le richieste del pm della Dda, Roberto Ceroni, che aveva chiesto condanne fino a 10 anni per gli 11 imputati, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, traffico e detenzione illeciti di droga e, in quattro casi, di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione in concorso.

Le indagini sono durate due anni e i carabinieri hanno documentato una settantina di cessioni, per almeno 70 chili di cocaina. Tra i condannati, ci sono il 40enne Henri Musaj e i fratelli Marsel e Klaudjo Cano, 38 e 35 anni, albanesi, che secondo l’accusa erano a capo dell’organizzazione, "coordinavano e dirigevano gli altri". Musaj è stato condannato a sei anni e otto mesi, poco meno dei sette anni e quattro mesi chiesti dal pm, e Marsel Cano a nove anni e quattro mesi (Ceroni aveva chiesto 10 anni). Anche Klaudjo Cano è stato condannato a nove anni e quattro mesi, come chiesto dal pm.

È invece di otto anni, contro i 10 chiesti dall’accusa, la pena comminata al medico 44enne Elton Isaj, che nel 2022 era stato visto più volte mentre concludeva cessioni di droga nelle vicinanze del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi (l’ospedale è del tutto estraneo all’inchiesta). In quelle cessioni erano coinvolti anche il fratello 47enne di Isaj, Ali - condannato a otto anni a fronte di una richiesta di nove anni e quattro mesi - e Tefik Cano, cugino di Marsel e Klaudjo, per il quale Ceroni ha chiesto e ottenuto una pena di sei anni e otto mesi.

Gli altri cinque imputati che hanno optato per il rito abbreviato sono poi stati condannati a pene che vanno da un anno e 1.400 euro di multa a sei anni e otto mesi, pene sostanzialmente in linea con le richieste formulate da Ceroni. Il gup ha ordinato la confisca dei beni in sequestro a nove imputati. Altri cinque hanno invece patteggiato (le motivazioni saranno depositate in 90 giorni).

"Siamo consapevoli della pena molto esigua e con sospensione condizionale – spiega l’avvocato Marco Sciascio, che assisteva una delle ragazze coinvolte nel giro –, ad ogni modo valutermo l’eventuale appello solo all’esito della lettura delle motivazioni". Il sodalizio, secondo gli inquirenti, funzionava come una vera e propria azienda: una macchina ben strutturata, con auto e telefonini forniti dai capi e istruzioni su come trattare la sostanza da seguire scrupolosamente. L’organizzazione sarebbe andata avanti per 10 anni. Dopo mesi di intercettazioni, appostamenti e pedinamenti, erano scattate 14 misure cautelari. Tra i membri dell’associazione, c’era appunto il medico Elton Isaj: era stato intercettato mentre vendeva mezzo chilo di cocaina a pochi passi dal Sant’Orsola.