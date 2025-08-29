Spadolini al timone. Edizioni locali e speciali. Così il Carlino innova il mondo dell’editoria

L’antica testata "Il Resto del Carlino", creatura di Amilcare Zamorani (1885), dopo 60 anni di presenza in edicola, lasciò il posto al "Giornale dell’Emilia-Quotidiano indipendente della Valle Padana" la cui prima uscita avvenne il 17 luglio 1945. Ma nelle settimane precedenti, l’antica testata era stata offerta in gestione al sindaco di Bologna, Giuseppe Dozza, al prefetto Gianguido Borghese e al rettore Edoardo Volterra, tutti e tre nominati dal Cln. La proposta cadde anche perché il Cln aveva già il proprio giornale, "Rinascita".

Il "Giornale dell’Emilia", sempre diretto da giornalisti antifascisti, ha un discreto successo di vendite (circa 100.000 copie); tuttavia la società che lo gestiva aveva programmato cronache locali anche in altre regioni (Marche e Veneto) e perciò non poteva utilizzare la testata di un quotidiano che conteneva la parola Emilia. Un handicap che col ritorno del Carlino sarebbe caduto immediatamente. Fu con la direzione di Vittorio Zincone che si misero le basi per il ritorno alla testata del 1885 che avvenne il 4 novembre 1953.

Un ritorno che, nella determinata fase storica, in piena Guerra Fredda, non fu particolarmente gradito dagli ambienti più vicini al blocco dell’ex Urss, e non mancarono anche gli inviti ai cittadini a non acquistare il Carlino. Non acquistare il giornale significava, infatti, per i detrattori del quotidiano compiere "un’azione altamente patriottica e democratica".

Una battaglia che però suscitò la reazione opposta dei lettori. La campagna contro il Carlino ebbe infatti come risultato una vendita superiore di 20.000 copie a quella del defunto "Giornale dell’Emilia".

A Zincone, che aveva resuscitato il quotidiano, lanciando il "Carlino Sera" e "Stadio", nel 1955 successe, su suggerimento di Mario Missiroli e di Enrico Mattei, il professor Giovanni Spadolini. Uomo dai grandi valori democratici, nemmeno trentenne, che rimase alla direzione del Carlino per ben 13 anni.

In quegli anni la Società editoriale proprietaria del Carlino, del Carlino Sera, di Stadio si consolidò con il controllo della "Nazione" e "Nazione Sera" di Firenze e del "Tirreno" di Livorno.

Il Carlino di Spadolini potenziò le cronache locali, da Cesena a Rovigo, da Ascoli Piceno a Mantova, da Padova a Rimini. Inoltre lo "storico" Spadolini riuscì a ottenere delle eccellenze fra i collaboratori: da Giuseppe Prezzolini a Ignazio Silone, dal futuro Rettore Felice Battaglia all’economista liberale tedesco Wilhelm Roepke, da Giuseppe Berto a Massimo Dursi.

Inventò i "numeri speciali" dedicati ad anniversari per ricordare grandi personaggi del mondo della cultura: nel 1957 celebrò i 50 anni dalla morte di Giosuè Carducci, nel 1962 i 50 anni dalla morte di Giovanni Pascoli, nel 1966 il centenario della nascita di Benedetto Croce. Utilizzando la vasta competenza di Ugo Bellocchi, dal 1961, il direttore Spadolini promosse inserti speciali, anche a colori, dedicati ad avvenimenti storici relativi alle città in cui il quotidiano era diffuso come ad esempio in occasione della ricorrenza dei 100 anni dalla fine del Governo Pontificio e dalla espulsione degli austriaci il 12 giugno 1859. Col Carlino, in varie provincie, furono diffusi dischi con musiche e canzoni dialettali.

Nei 13 anni di direzione Spadolini, dal 1955 al febbraio 1968, molti avvenimenti nel mondo e in Italia meritarono la prima pagina: nel 1956 Nikita Kruscev denunciò i crimini stalinisti e nello stesso anno l’Armata Rossa intervenne duramente in Ungheria e in Polonia. Nel 1957 l’Unione Sovietica lanciò in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale, mentre John F. Kennedy fu eletto presidente degli Usa.

In Italia la ripresa economica e sociale procedeva a grandi passi: industrializzazione, opere pubbliche, infrastrutture fondamentali, risanamento del bilancio di Stato e un clima di fiducia assai diffuso portarono il Paese a realizzare il miracolo economico ben sintetizzato dalla canzone "Nel blu dipinto di blu" cantata da Domenico Modugno. Nel 1961 fu costruito il muro di Berlino, nel 1962 si aprì, con papa Giovanni XXIII, il Concilio Vaticano II, mentre nel 1963 fu ucciso Kennedy, deposto Kruscev e Giuseppe Saragat fu eletto Presidente della Repubblica. Con 15 edizioni provinciali, 34 pagine, l’uso del colore, i numerosi inserti speciali, il Carlino, durante la direzione Spadolini aumentò la tiratura di 80.000 copie.