’Spaesaggi festival’ accende l’Appennino

Il giardino della Rocchetta Mattei diventa un "village" aperto agli aperitivi e alla musica e il 29 luglio arriva per un concerto anche Salif Keita. E’ tutto vero, anzi, è "Spaesaggi festival" a portare un po’ di sonoro "scompiglio" in appennino, tra Campolo e Grizzana Morandi. E, come recita il "claim" del festival tra paesaggi e spaesamento, creativamente diretto da Claudio Carboni e Carlo Maver, saranno le "musiche dell’altro mondo" quelle che si potranno ascoltare in differenti luoghi suggestivi dal 22 al 30 luglio. Scorrendo il programma si nota la ricerca di un’evocazione innanzitutto geografica, dove la musica è colonna sonora che coi suoi ospiti può esaltare architetture e naturalezza. Basta in effetti pensare a una destinazione come la Rocchetta Mattei, tesoro del territorio amatissima dal turismo locale e nazionale, che si apre in modo inedito permettendo allo spettatore di vivere un’esperienza ma anche di scoprire alcuni angoli da un punto di vista diverso, perché i concerti più grandi (500 persone) saranno nel giardino, ma quelli più piccoli in stanze più intime e raccolte. Qui il 25 luglio la suggestiva cornice entra nel vivo alle 21 con Roby Lakatos Ensemble, guidata nella proposta di musica magiara da Lakatos, definito "violinista zigano" o anche "violinista diabolico", un virtuoso classico, improvvisatore di jazz, compositore e arrangiatore. Alle 22,15 Los Wembler’s de Iquitos in arrivo dalla capitale amazzonica del Perù, con la fama di padri fondatori della Cumbia psichedelica amazzonica e della Chica peruviana, che dagli anni ‘70 fanno danzare con la loro musica riunendo diverse generazioni.

Il 26 Raiz canta Sergio Bruni con i Radicanto per un tributo alla canzone napoletana da parte di un artista poliedrico che viaggia tra musica e cinema e della band con cui collabora da anni. Segue nella stessa serata Eloisa Atti 6tet e il 27 arriva Vinicius Cantuaria con "Psychedelic Rio". Tutte le serate sono aperte, trasformando il giardino in "village" da aperitivo e dj set curato da dj Farrapo alle 18,30. Risalendo al debutto del festival e alle altre cornici paesaggistiche, il 22 luglio ai Fienili del Campiaro alle 17,30 flash mob con la Banda Osiris e inaugurazione della mostra "Giorgio Morandi. Ritorno a Grizzana": la compagine vercellese che nel 2004 si aggiudicò il David di Donatello per le musiche di "Primo amore" di Matteo Garrone, sarà anche il 23 luglio al borgo La Scola dove lancerà "Banderuole", incursioni musicali con la partecipazione delle bande di Riola e Gaggio Montano, dirette dal maestro Luca Troiani, dislocate in vari luoghi. Rilevante la partecipazione di Geoff Westley, produttore, compositore, direttore d’orchestra che ha lavorato coi Bee Gees, Phil Collins, Henry Mancini, Dalla e De Andrè, che il 29 luglio alle 21 terrà un concerto per piano solo, dopo aver raccontato i segreti della produzione musicale a Valerio Corzani. Immancabile – ecco uno dei must di Carlo Maver- il concerto all’alba al santuario della Beata Vergine della consolazione di Montovolo alle 6 con Nicola Segatta e Wu Ming 2. Info e prezzi www.spaesaggi.it

Benedetta Cucci