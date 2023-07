Spaesaggi Festival, musica e cultura da tutto il mondo

E’ in partenza la prima edizione di “Spaesaggi festival”, la manifestazione culturale organizzata dal Comune di Grizzana Morandi e dall’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, che si svolgerà da domani al 30 luglio nei luoghi incantati della Rocchetta Mattei, Campolo e Borgo La Scola. Dieci serate di musica e intrattenimento tra esibizioni, spettacoli e talk di oltre 80 artisti provenienti da tutto il mondo. Il festival, nato dall’unione delle parole “paesaggio” e “spaesamento”, fa parte del programma “Da Campolo l’arte fa Scola”, il progetto pilota finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEu. L’obiettivo è quello di creare degli orizzonti artistici capaci di stupire ed unire culture differenti, che restituiscano agli spettatori l’idea di “spaesamento” di incontrare così tante suggestioni sonore, tra gli incantevoli paesaggi della provincia bolognese. Nei giorni del festival si susseguiranno l’Africa di Salif Keita, la cumbia amazzonica dei Los Wemblers, la musica magiara di Roby Lakatos, il Brasile raffinato e psichedelico di Vinicius Cantuaria assieme a quello più popolare di Renato Borghetti, il Giappone dell’omaggio a Sakamoto, la musica dell’orchestra ucraina Slobozhansky Youth Academic Symphony , il concerto onirico di Abscolta, la Napoli di Raiz, il country di Eloisa Atti e la simpatica follia delle incursioni della Banda Osiris. Uno spazio importante sarà dato anche alla musica del territorio con il ballo liscio, o attraverso le pillole alchemico musicali a cui prenderà parte la Heart of Italy Pipe Band. Ci sarà anche la didattica: In questo primo anno è stata infatti avviata la collaborazione con il Conservatorio G.B. Martini di Bologna per attivare stage di formazione orchestrale e bandistica.