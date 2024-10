"Spaliamo ancora. Siamo rassegnati"

È seduto a un bar di via Andrea Costa Paolo Spega, un residente colpito dall’alluvione che ha dato una mano ai volontari. "Siamo riusciti a sgomberare garage e panchine, buttando tutto. Almeno è tornata la luce in casa, manca ancora l’acqua calda. Da una settimana spaliamo, chissà per quanto ancora". Spega, però, nota che nella via "non c’è più paura", come fosse ormai un’abitudine: "Non provo neanche a contare i danni: auto e motorino da buttare, oltre ai ricordi di una vita". Sul rinvio di Bologna-Milan, è "d’accordo: ci mancava che le facessero giocare col devasto che c’è, anche solo per rispetto. È stata l’unica decisione corretta del sindaco in questo frangente", attacca.