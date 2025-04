Spallata all’avversario: assolto: "Non c’era volontà di fare male"

Forse la foga agonistica è stata troppa. Ma, per il giudice Giuseppe Pighi, che ieri ha assolto il calciatore venticinquenne, non è stata dimostrata la volontà, da parte dell’imputato, di far male all’avversario. Si è concluso così il processo che vedeva accusato un un giocatore di calcio di serie B calcio a 5 di lesioni volontarie gravi, per una spallata data a un calciatore della squadra avversaria, che cadendo si era rotto un polso.

Il ‘fattaccio’ era accaduto a ottobre del 2020, durante una partitella al campo ‘Don Dino Favaretto’ di via Ortodonico. Nel corso della gara di allenamento, che vedeva sfidarsi da un lato una squadra composta da giocatori semiprofessionisti (quella dell’imputato), dall’altro una composta da amatori, uno di questi ultimi ha effettuato un ‘tunnel’ ai danni del venticinquenne. Un gesto di scherno in ambito calcistico, a cui secondo l’accusa l’imputato, innervosito, aveva risposto andando a colpire, con una violenta spallata, l’avversario. Che era caduto male, procurandosi lesioni per più di 40 giorni di prognosi. In sostanza, non un incidente in una frazione di gioco particolarmente concitata, ma un gesto volontario, fatto apposta per fare male. La partita era terminata quasi in rissa, con il giocatore ferito che aveva poi sporto denuncia. La Procura aveva quindi emesso un decreto penale di condanna a carico del venticinquenne.

Che però, rappresentato dall’avvocato Alfonso Marra, si era opposto. Si era dunque aperto il processo, durato quasi due anni, che ha visto sfilare in aula numerosi testimoni, tra compagni di squadra, dirigenti della squadra, finanche tifosi. Un dibattimento che si è concluso ieri, con l’assoluzione dell’imputato, che era anche stata chiesta dalla pm. Oltre a una condanna compresa tra i 3 e i 7 anni, il ragazzo rischiava anche di dover pagare un risarcimento di 20mila euro alla parte civile, rappresentata dall’avvocato Daniela Mascherini. "Siamo soddisfatti per una decisione che ricostruisce la verità dei fatti – le parole dell’avvocato Marra –. Se ci fosse stata una condanna sarebbe stato un precedente gravissimo in ambito calcistico, perché avrebbe significato aprire la strada a processi e richieste di risarcimento per ogni grave lesione subita a causa di un fallo di gioco".

Nicoletta Tempera