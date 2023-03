Spara col fucile nel capannone Denunciato un uomo di 62 anni

Spara con un fucile, ma viene rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale di Budrio. Protagonista di questa insolita vicenda un cittadino italiano 62enne. Erano quasi le 12 di ieri e gli agenti della Locale di Budrio stavano svolgendo un normale controllo del territorio budriese nella piccola frazione di Cento. Ad un certo punto, però, i due agenti hanno sentito alcuni spari provenire dall’interno di un capannone poco distante da dove stavano transitando con la pattuglia.

I vigili hanno, dunque, seguito il botto degli spari per capire da dove provenissero e sono arrivati davanti al capannone che si trova tra alcuni condomini e la prima campagna di Budrio.

Gli agenti si sono diretti all’interno dello stabile abbandonato e hanno notato il 62enne che, imbracciando un fucile calibro 12, stava sparando verso i campi. La Polizia Locale, a quel punto, si è palesata all’uomo che si è trovato costretto ad interrompere quanto stava facendo. Con sè il 62enne aveva anche anche un altro fucile dello stesso calibro e circa un centinaio di munizioni. Da ulteriori accertamenti che sono stati svolti tempestivamente dalla Polizia Locale gli agenti hanno appurato che il 62enne non deteneva regolarmente i due fucili in quanto il porto d’armi a suo nome risultava scaduto. Le stesse munizioni, inoltre, che il 62enne aveva con sè nel capannone non erano state regolarmente denunciate. I fucili e le munizioni, su ordine della Procura di Bologna, sono state prontamente sequestrate dal comando della Locale di Budrio. Il 62enne, residente in zona e senza precedenti di polizia, è stato invece denunciato a piede libero per i reati di detenzione abusiva di munizioni, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, uso improprio di arma da fuoco.

z.p.