Imbraccia il fucile e spara contro l'auto del nuovo compagno della madre

Sasso Marconi (Bologna), 28 agosto 2024 – Imbraccia il fucile del nonno e spara contro l’auto del compagno della mamma. Momenti di paura, domenica sera, a Sasso Marconi; i carabinieri della centrale operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di un cittadino che chiedeva aiuto, dicendo che gli avevano sparato sul parabrezza.

Sono intervenuti i militari del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale, coordinati dal tenente Vincenzo Bazzurri, insieme ai colleghi della stazione di Sasso Marconi, che hanno denunciato due italiani alla Procura di Bologna: un 74enne per minaccia aggravata e detenzione abusiva di armi e il nipote 31enne per minaccia aggravata, danneggiamento, accensioni ed esplosioni pericolose.

L’uomo che ha chiamato in centrale, il compagno della donna, è rimasto per fortuna illeso. Si tratta di un 61enne, anche lui italiano, che ha ricostruito i fatti alle forze dell’ordine. Verso le 20, il malcapitato, si sarebbe trovato con la compagna, un’italiana sulla cinquantina, davanti all’abitazione in cui vivono i parenti della donna: il figlio 31enne e il padre della stessa, il 74enne, appunto.

Questi, infastiditi dalla presenza del nuovo compagno, prima lo hanno minacciato verbalmente, poi sono passati alle vie di fatto. In particolare, il 74enne avrebbe impugnato un badile e il nipote un fucile da caccia calibro 12.

La situazione è degenerata quando il ragazzo ha esploso un colpo contro il parabrezza dell’auto del 61enne che in quel momento non era a bordo del veicolo. A quel punto l’uomo è salito in auto, si è allontanato velocemente e ha telefonato ai carabinieri che si sono recati sul posto e, dopo aver ricostruito la vicenda, hanno perquisito l’abitazione di nonno e nipote.

Le operazioni di ricerca sono terminate col sequestro del fucile da caccia, il bossolo esploso, 82 cartucce calibro 12 e il badile. Il 74enne ha dichiarato di essere proprietario del fucile e delle cartucce che deteneva illegalmente. Per questo motivo, entrambi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria di Bologna.