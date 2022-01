Bologna, 25 gennaio 2022 - Far west in zona Fossolo, oggi pomeriggio, per un presunto regolamento di conti tra bande di tunisini. L’allarme ai carabinieri è stato dato intorno alle 16,30, perché sono stati sentiti alcuni spari.

Quando i militari sono arrivati sono riusciti a bloccare un uomo, portato in caserma. Altri due sono fuggiti lungo i binari della ferrovia, armati della pistola e di un coltello. In ausilio ai militari dell’Arma sono intervenute anche le volanti e la Polfer. La circolazione dei treni, su quel tratto di ferrovia, è stata bloccata circa un’ora. Dei due fuggitivi, cercati da carabinieri e polizia, ancora non c’è traccia.

In un primo momento pareva che i due si fossero barricati in un casolare lungo i binari, risultato però vuoto. Si cercano in zona i bossoli sparati. E le indagini avviate dall’Arma stanno cercando di chiarire il movente della sparatoria, per capire se sia inquadrabile nell’ambito dello spaccio.

“Hanno sparato ad altezza uomo", tuonano il consigliere comunale della Lega, Matteo Di Benedetto, con la collega in Quartiere Savena, Valeria Gamberini. "Basta nascondere la testa sotto la sabbia. Bisogna smetterla di negare e affrontare il problema. Non è accettabile che la sicurezza dei bolognesi passi in secondo piano. La questione va affrontata strutturalmente e sotto ogni punto di vista. Chi dice che è solo una questione educativa sbaglia e non fa il bene della città e di tutti noi”.